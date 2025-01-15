Как корректно заполнить назначение платежа

Платежное поручение — это документ, который служит основанием для перевода денежных средств со счета компании (или физлица) другому человеку или компании.

Требования к назначению платежа установлены Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П:

Указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость.

При этом банки проверяют платежи. Это связано с ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ. При проверке платежей банк следует правилам внутреннего контроля против отмывания доходов и финансирования терроризма.

Если экономический смысл платежа неясен, то банки могут запросить подтверждающие документы на платежное поручение.

А если вы хотите узнать больше о приостановлении операций по счету на основании 115-ФЗ, читайте разбор блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить.