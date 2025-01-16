Как мошенники крадут деньги со вкладов

В 2024 году Центробанк зафиксировал значительный рост мошеннической активности: за III квартал злоумышленникам удалось похитить у клиентов банков более 9 млрд рублей. Это больше, чем за первые два квартала года в совокупности.

Вклады в банках считаются одним из самых безопасных способов хранения денег. Однако даже здесь мошенники находят способы украсть средства.

Разберем основные методы, которые используют злоумышленники, чтобы украсть деньги с вкладов, и расскажем, как можно обезопасить себя.

Спойлер: в большинстве случаев похищение денег невозможно без «участия» самого владельца средств.

Социальная инженерия

Злоумышленники могут попытаться обмануть вас, используя методы социальной инженерии. В таких случаях они звонят, представляются сотрудниками банка или полиции и придумывают правдоподобные причины, чтобы вы поделились своими данными. Например, под разными предлогами злоумышленники могут попросить назвать номер карты или счета, код из СМС, данные паспорта.

Эти данные мошенники используют для получения доступа к чужому мобильному банку, где они могут закрыть депозиты и вывести средства на свои счета.

В некоторых случаях преступникам удается обманом убедить жертву перевести им все сбережения. В таком случае человек, повершивший в легенду мошенников, может добровольно закрыть свои депозиты, вывести деньги и направить их злоумышленникам.

Как защититься:

Никогда не передавайте свои личные данные , включая коды из СМС, третьим лицам, даже если звонящий утверждает, что он из банка или правоохранительных органов. Если разговор кажется подозрительным, быстро завершите диалог, перезвоните в банк по официальному номеру и уточните, все ли в порядке.

Помните, что зачастую аферисты для получения доступа к средствам жертвы стремятся вызвать у нее тревогу и страх. Отслеживайте такие моменты и не поддавайтесь запугиванию.

Фишинговые сайты

Мошенники создают поддельные сайты, которые копируют вид официальных страниц банков. Через эти сайты преступники крадут данные для входа в интернет-банкинг клиента. Нередко ссылки на сайты-подделки прикрепляют в рассылки, которые призывают воспользоваться каким-нибудь «выгодным предложением».

Задача мошенников в этом случае — подсунуть пользователю форму для заполнения, где тот введет свои данные, думая, что вводит их на надежном сайте банка. Однако введенные на таком сайте данные уходят к мошенникам, в результате чего последние получают доступ к аккаунту клиента банка.

Как защититься:

Перед вводом данных всегда проверяйте адрес сайта , на котором их вводите: адрес должен быть правильным и легко читаемым. Например, вместо sberbank.ru мошенники могут использовать похожий адрес — sber-bank.ru (через дефис).

Не переходите по подозрительным ссылкам из писем или СМС.

Убедитесь, что сайт, на котором вводите данные, защищен (ищите значок замка в адресной строке).

«Угон» сим-карты

Иногда мошенники подделывают документы, чтобы перевыпустить чужую сим-карту. Для этого им нужны данные документа владельца номера. Поскольку коды подтверждения приходят по номеру телефона, преступники за счет перевыпуска сим-карты получают доступ к этим кодам, а с их помощью выводят чужие средства.

Как защититься:

Установите у своего мобильного оператора запрет на перевыпуск сим-карты без вашего личного присутствия.

Включите двухфакторную аутентификацию для интернет-банкинга. Вместо СМС-уведомлений выберите пуш-уведомления.

Не выкладывайте сканы и данные своих документов в Сеть, избегайте пересылки отсканированных документов в мессенджерах и по электронной почте.

Используйте отдельную сим-карту для банковских приложений и никому не сообщайте ее номер.

Важно! Банки несут ответственность за безопасность средств клиентов. Вклады на сумму до 1,4 млн рублей застрахованы государством, то есть если вкладчик потеряет сумму в пределах этого значения по вине банка (например, в случае его банкротства или отзыва у него лицензии), Агентство по страхованию вкладов потерю возместит.

Кроме того, с недавних пор кредитные организации обязаны отслеживать подозрительные операции по клиентским счетам и блокировать их или запрашивать дополнительное подтверждение у клиента.

Однако если вкладчик сам перевел средства мошенникам или предоставил им свои данные для доступа к банковскому аккаунту и в результате этого потерял деньги, дело значительно осложняется и велика вероятность не вернуть потерянное.

Как сообщали в ВТБ, лишь чуть более половины жертв мошенников смогли с помощью полиции вернуть украденные деньги (по данным на октябрь 2024 года). В подавляющем большинстве случаев люди добровольно переводили сбережения аферистам.

Вредоносные программы и приложения

Некоторые программы, устанавливаемые на телефон или компьютер, могут воровать ваши данные. Здесь риск все тот же — утечка данных, которые дадут мошенникам доступ к вашему интернет-банкингу.

Как защититься:

Установите антивирус.

Не скачивайте файлы и приложения из непроверенных источников.

Регулярно обновляйте операционную систему и приложения, чтобы закрыть уязвимости.

Подставные сотрудники банка

Мошенники могут действовать через подставных сотрудников банка, в частности курьеров, задача которых — заполучить конфиденциальные данные человека для доступа к его банковским аккаунтам или непосредственно деньги.

Как защититься:

Все операции с банком проводите в официальном отделении.

Если все же встречаетесь с сотрудником банка вне офиса, попросите у него удостоверение и позвоните в банк для подтверждения личности сотрудника.

Недобросовестные сотрудники банка

Иногда кража средств со счетов происходит с участием сотрудников банка, которые имеют доступ к информации о клиентах.

Как защититься:

Регулярно проверяйте состояние своего счета.

Подключите уведомления и подтверждение для операций по счетам.

Выбирайте крупные и проверенные банки.

Кибератаки на банк

Злоумышленники могут попытаться взломать системы банка и получить доступ к данным вкладчиков. Клиенты не могут на это повлиять, однако могут снизить риски для себя.

Как защититься:

Выбирайте крупные банки , в частности, признанные системно значимыми в России. К таким Центробанк предъявляет повышенные требования, и можно ожидать, что они более качественно следят за безопасностью своих систем и данных клиентов.

Используйте сложные пароли, подключите двухфакторную аутентификацию для входа в интернет-банкинг.

Что делать, если мошенники украли деньги с ваших счетов

Если обнаружили пропажу средств, первым делом следует позвонить в банк и сообщить от этом. Запросите блокировку доступа к вашим счетам, зафиксируйте имя сотрудника поддержки, принявшего вашу заявку.

Проверьте выписку по счету . Уточните, какие операции были проведены и не связаны ли они с вашими действиями.

Смените пароли доступа в онлайн-банкинг, убедитесь, что двухфакторная аутентификация включена.

Подайте в банк заявление о спорной операции, запросите копию принятого заявления с подписью сотрудника.

Обратитесь с заявлением в полицию . Укажите все детали пропажи средств, приложите выписку из банка, подтверждающую подозрительные операции. Возьмите копию заявления с отметкой о его принятии.

Направьте жалобу в ЦБ через официальный сайт регулятора. Приложите копии заявлений, поданных в банк и полицию.

Будьте готовы к судебному разбирательству . Если банк отказывает в возврате средств, обратитесь за юридической помощью. Направьте претензию банку через адвоката и при необходимости подавайте иск в суд.

Обеспечьте себе дополнительную безопасность. Проверьте свою кредитную историю — не появились ли в ней займы, которых вы не оформляли? Обзаведитесь новым номером телефона и сим-картой – старые могли быть скомпрометированы.

Совет: храните документы об открытии вклада.

Что делать, чтобы мошенники не украли деньги со вклада: коротко