Источник: Бухгалтерия.ру
Что такое наставничество
Адаптация на новом месте работы — непростой процесс, особенно если сотрудник молодой и, возможно, вообще первый раз в жизни устроился на работу. Таким сотрудникам чаще всего уделяется повышенное внимание — более опытные коллеги вводят их в курс дела, помогают разобраться с функционалом и обязанностями.
Поэтому можно сказать, что на практике институт наставничества существует столько же, сколько вообще существует наемный труд.
Но если раньше в Трудовом кодексе и иных нормативно-правовых актах в области трудовых отношений о наставничестве не было ни слова, старшие коллеги передавали свои знания и опыт бесплатно, то теперь оно официально закреплено на законодательном уровне и подлежит оплате.
Согласно новой статье 351.8 ТК, включенной в кодекс вышеуказанным ФЗ, наставничество — это помощь одного сотрудника другому в овладении навыками работы, которая осуществляется по поручению работодателя и с письменного согласия того работника, который такую помощь оказывает.
Как оформить наставничество
Во-первых, должно быть поручение работодателя. В законе об этом не сказано, но лучше, если оно будет в письменном виде.
Во-вторых, требуется письменное согласие работника.
В-третьих, условие о наставничестве подлежит включению в трудовой договор или оформляется дополнительным соглашением.
Помимо самого факта выполнения работы по наставничеству, нужно указать, в чем именно оно будет заключаться, в какие сроки и в какой форме выполняться.
В каком размере должно оплачиваться наставничество
Для работников государственных и муниципальных организаций размер и условия выплат за наставничество устанавливается федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Для работников иных компаний размер и условия выплат определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. Однако суммы не могут быть меньше установленных законом в данной сфере.
О том, сколько работник будет получать за наставничество и при соблюдении каких условий, должно быть написано и в трудовом договоре или допсоглашении к нему.
При определении суммы, подлежащей оплате за наставничество, сроков ее выплаты и других условий работодатель должен учитывать особенности применяемой им системы оплаты труда, а также содержание и (или) объем работы по наставничеству.
Как прекратить отношения, связанные с наставничеством
Как уже отмечено выше, продолжительность выполнения работы по наставничеству определяется соглашением сторон. Но если у работника или работодателя до окончания согласованного срока появилось желание или необходимость прекратить работу по наставничеству, то они могут это сделать.
Применительно к работодателю законом установлен срок предупреждения работника о прекращении наставничества — не менее чем за 3 рабочих дня.
Для работника такой срок не установлен, сказано просто, что он вправе отказаться от выполнения работ по наставничеству.
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