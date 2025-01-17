Институт наставничества введен в России законом от 09.11.2024 № 381-ФЗ. Данный закон начнет действовать с 01.03.2025. В этой статье остановимся подробнее на том, что такое наставничество, подлежит ли оно оплате и как должно быть оформлено.

Источник: Бухгалтерия.ру

Что такое наставничество

Адаптация на новом месте работы — непростой процесс, особенно если сотрудник молодой и, возможно, вообще первый раз в жизни устроился на работу. Таким сотрудникам чаще всего уделяется повышенное внимание — более опытные коллеги вводят их в курс дела, помогают разобраться с функционалом и обязанностями.

Поэтому можно сказать, что на практике институт наставничества существует столько же, сколько вообще существует наемный труд.

Но если раньше в Трудовом кодексе и иных нормативно-правовых актах в области трудовых отношений о наставничестве не было ни слова, старшие коллеги передавали свои знания и опыт бесплатно, то теперь оно официально закреплено на законодательном уровне и подлежит оплате.

Согласно новой статье 351.8 ТК, включенной в кодекс вышеуказанным ФЗ, наставничество — это помощь одного сотрудника другому в овладении навыками работы, которая осуществляется по поручению работодателя и с письменного согласия того работника, который такую помощь оказывает.

Как оформить наставничество

Во-первых, должно быть поручение работодателя. В законе об этом не сказано, но лучше, если оно будет в письменном виде.

Во-вторых, требуется письменное согласие работника.

В-третьих, условие о наставничестве подлежит включению в трудовой договор или оформляется дополнительным соглашением.

Помимо самого факта выполнения работы по наставничеству, нужно указать, в чем именно оно будет заключаться, в какие сроки и в какой форме выполняться.

В каком размере должно оплачиваться наставничество

Для работников государственных и муниципальных организаций размер и условия выплат за наставничество устанавливается федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Для работников иных компаний размер и условия выплат определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. Однако суммы не могут быть меньше установленных законом в данной сфере.

О том, сколько работник будет получать за наставничество и при соблюдении каких условий, должно быть написано и в трудовом договоре или допсоглашении к нему.

При определении суммы, подлежащей оплате за наставничество, сроков ее выплаты и других условий работодатель должен учитывать особенности применяемой им системы оплаты труда, а также содержание и (или) объем работы по наставничеству.

Как прекратить отношения, связанные с наставничеством

Как уже отмечено выше, продолжительность выполнения работы по наставничеству определяется соглашением сторон. Но если у работника или работодателя до окончания согласованного срока появилось желание или необходимость прекратить работу по наставничеству, то они могут это сделать.

Применительно к работодателю законом установлен срок предупреждения работника о прекращении наставничества — не менее чем за 3 рабочих дня.

Для работника такой срок не установлен, сказано просто, что он вправе отказаться от выполнения работ по наставничеству.