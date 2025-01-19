НДФЛ налогового резидента РФ в 2024 году

Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Для целей определения финального налогового статуса лица рассматривается календарный год (т.е. если лицо проводит на территории РФ более 183 дней в течение календарного года, то оно признается налоговым резидентом).
Резиденты платят налог с доходов, полученных от источников в России и за ее пределами.
❗ Напоминаем, что в 2024 году продолжит действовать двухступенчатая прогрессивная шкала ставок налогообложения для налоговых резидентов (13%/15%).
В отношении большинства доходов устанавливается прогрессивная ставка 13%/15%. Налоговые резиденты могут воспользоваться налоговыми вычетами.
Базовая ставка НДФЛ
13% - если сумма налоговых баз менее или равна 5 миллионам рублей;
650 тысяч рублей и 15% суммы налоговых баз, превышающей 5 миллионов рублей, - если сумма налоговых баз за налоговый период составляет более 5 миллионов рублей.
Для налоговых резидентов существует возможность применения налоговых вычетов.
Доход от работы по найму
Применимая ставка 13% / 15%.
Резиденты вправе применять стандартные налоговые вычеты (для льготных категорий граждан, а также лиц, на обеспечении которых находятся дети) и социальные налоговые вычеты (для лиц, которые осуществляли расходы на лечение, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги, благотворительные цели, на дополнительные меры по пенсионному обеспечению и на другие социально значимые цели).
Бонусы от трудовой деятельности
Применимая ставка налогообложения 13% / 15%.
Процентный доход
Процентный доход, полученный от иностранных источников, облагается по ставкам 13%/15%.
Совокупный процентный доход по депозитам, полученным в российских банках, подлежит налогообложению в части превышения произведения 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в течение указанного календарного года (в 2024 году - 21%).
Таким образом, необлагаемый доход составляет 1 млн рублей * 21% = 210 тыс. рублей, налогом будет облагаться только сумма процентов по всем вкладам резидента за 2024 год, которая превышает 210 тыс. рублей.
Сумма превышения облагается налогом в размере 13% / 15%.
Доход в виде дивидендов
Ставка налогообложения составляет 13% / 15%.
Доход от реализации ценных бумаг
Доход от реализации ценных бумаг подлежит обложению НДФЛ по ставке 13% / 15%.
Полученные в 2024 году доходы от реализации акций российских и иностранных организаций освобождаются от налогообложения при владении указанными акциями более 5 лет при условии, что не более 50% активов таких организаций состоит из российского недвижимого имущества, при этом если компания иностранная – она не должна быть учреждена в стране, входящей в «Черный Список» Минфина РФ.
Физическое лицо – резидент вправе уменьшить доходы от продажи ценных бумаг на произведенные им расходы, при этом как суммы от продажи, так и расходы на приобретение рассчитываются в рублях.
Доход от реализации долей в российских организациях
Ставка налогообложения составляет 13%/15%.
Налоговые резиденты могут учесть расходы, понесенные на приобретение долей в российских организациях.
При этом ФЛ может получить освобождение от налогообложения доходов от реализации долей в российских компаниях при сроке владения ими в течение 5 лет и более.
Доход от продажи имущества, в том числе недвижимого
Данный доход подлежит обложению налогом на доходы ФЛ по ставке 13%.
При этом если российское имущество находится в собственности ФЛ не менее предельного срока владения (для недвижимого имущества – 5 лет либо 3 года в определенных Налоговым Кодексом РФ случаях, для иного имущества – 3 года), то указанный доход освобождается от налогообложения.
Резидент имеет право на имущественные налоговые вычеты в отношении имущества, в том числе недвижимого, в следующих размерах:
1 млн рублей за налоговый период (календарный год) - для жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовые дома или земельные участки (доли в указанном имуществе);
250 тысяч рублей - для иного недвижимого имущества;
250 тысяч рублей - для иного имущества (за исключением ценных бумаг).
Вместо применения имущественного вычета налогоплательщик имеет право уменьшить величину дохода, полученного от продажи имущества, на фактически произведённые и документально подтверждённые расходы, непосредственно связанные с приобретением этого имущества.
Налогоплательщик вправе самостоятельно определять, что выгоднее – применять имущественный вычет или подтверждать расходы, непосредственно связанные с приобретением этого имущества.
Доход от сдачи имущества в аренду
Применимая ставка налогообложения 13% / 15%.
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