НДФЛ налогового резидента РФ в 2024 году

Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Для целей определения финального налогового статуса лица рассматривается календарный год (т.е. если лицо проводит на территории РФ более 183 дней в течение календарного года, то оно признается налоговым резидентом).

Резиденты платят налог с доходов, полученных от источников в России и за ее пределами.

❗ Напоминаем, что в 2024 году продолжит действовать двухступенчатая прогрессивная шкала ставок налогообложения для налоговых резидентов (13%/15%).

В отношении большинства доходов устанавливается прогрессивная ставка 13%/15%. Налоговые резиденты могут воспользоваться налоговыми вычетами.