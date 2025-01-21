Когда разделение бизнеса оправданно

Источник: Бухгалтерия.ру
В каких случаях возможно разделение бизнеса
Разделение компании, передача части ее функций другим лицам сама по себе не противоречит законодательству РФ. Такое разделение и такая передача допустимы, если при этом преследуются деловые цели, например, достижение определенных экономических показателей.
Если в результате дробления происходит увеличение выручки (но не за счет налоговой экономии!), расширение рынков сбыта, значительный прирост количества клиентов и увеличение активов, это говорит о том, что целью разделения бизнеса было не дробление для снижения налоговой нагрузки, а добросовестная деятельность, так сказать, честное предпринимательство.
Соответственно, если налоговая инспекция предъявляет претензии относительно разделения и передачи части полномочий компании другим лицам, налогоплательщику стоит доказывать именно вышеуказанные обстоятельства.
На что обращают внимание суды при разрешении споров о дроблении
Судебная практика по дроблению достаточно обширна. Судами выработан общий подход к таким спорам. Так, при рассмотрении подобных дел суды обращают внимание на следующие обстоятельства:
Является ли хозяйственная деятельность компаний единым производственным процессом. Если у компаний разные направления деятельности, то это допустимо, даже если раньше всеми этими видами заведовала одна компания. Так, к примеру, если одна компания занимается производством хлебобулочных изделий, а другая — развитием сети торговых точек и организацией продажи подобных изделий, речь о дроблении не идет. Указанные производственные процессы существенно отличаются друг от друга и при масштабировании могут потребовать разделения;
Имеются ли у компаний другие контрагенты. Если компании «завязаны» только друг на друге, это выглядит очень подозрительно и может стать причиной налоговых доначислений. Но если у них есть реальные другие контрагенты, это может помочь снять все вопросы налоговой инспекции;
Самостоятельны ли компании в принятии решений и несении расходов по своему виду деятельности. Подтверждением такой самостоятельности может служить наличие собственного штата сотрудников, отсутствие трудовой миграции между компаниями, формального трудоустройства (когда работник числится в одной организации, а фактически выполняет функции сотрудника другой компании);
Имеются ли у компаний собственные материальные и производственные ресурсы для ведения своего вида деятельности;
Что стало результатом разделения, увеличилась ли прибыль компаний.
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