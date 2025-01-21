Когда разделение бизнеса оправданно

Разделение бизнеса не всегда является признаком его дробления. Однако даже в случае добросовестного разделения, без цели налоговой выгоды, можно получить претензии налоговой. Что делать в этом случае? Как себя обезопасить?

Источник: Бухгалтерия.ру

В каких случаях возможно разделение бизнеса

Разделение компании, передача части ее функций другим лицам сама по себе не противоречит законодательству РФ. Такое разделение и такая передача допустимы, если при этом преследуются деловые цели, например, достижение определенных экономических показателей.

Если в результате дробления происходит увеличение выручки (но не за счет налоговой экономии!), расширение рынков сбыта, значительный прирост количества клиентов и увеличение активов, это говорит о том, что целью разделения бизнеса было не дробление для снижения налоговой нагрузки, а добросовестная деятельность, так сказать, честное предпринимательство.

Соответственно, если налоговая инспекция предъявляет претензии относительно разделения и передачи части полномочий компании другим лицам, налогоплательщику стоит доказывать именно вышеуказанные обстоятельства.

На что обращают внимание суды при разрешении споров о дроблении

Судебная практика по дроблению достаточно обширна. Судами выработан общий подход к таким спорам. Так, при рассмотрении подобных дел суды обращают внимание на следующие обстоятельства: