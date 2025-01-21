Лимит доходов по УСН для НДС в 2025: особые ситуации. Шпаргалка для бухгалтера

Упрощенцы с доходами-2024 от 60 млн в 2025 году платят НДС при любых доходах
Даже если в 2025 году у упрощенца будет мизерный доход, это не спасет его от НДС, если в 2024 году доход был более 60 млн рублей. Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.11.2024 № 03-07-11/111534.
К примеру, предприниматель надеялся, что пока доход за 2025 год не превысит 60 млн рублей, у него будет освобождение от НДС, а в месяце превышения начнется НДС. Но это не так.
Если доход за 2024 год больше 60 млн рублей, то НДС начинается сразу с 01.01.2025.
ИП на ПСН+УСН с доходами более 60 млн рублей в 2025 году платят НДС
Если доход за предыдущий год превышает 60 млн рублей, то в текущем году ИП утрачивает право на применение ПСН. Об этом напоминает Минфин в письме от 06.12.2024 № 03-11-11/123139.
При этом при совмещении ПСН и УСН учитываются доходы по обоим режимам налогообложения. Если в 2024 году они были более 60 млн рублей, то в 2025 году ИП работает только на УСН. При этом у ИП уже нет освобождения от НДС все по той же причине: из-за того, что доходы были более 60 млн.
Для НДС-лимита на УСН «доходы минус расходы» учитывают доход, а не налоговую базу
При расчете лимита в 60 млн рублей за 2024 год упрощенец на доходно-расходной УСН берет в расчет именно доход, а не разницу между доходом и расходом. Об этом сообщает Минфин в письме от 30.10.2024 № 03-07-11/106129.
Если доход упрощенца превысил 60 млн рублей в 2024 году, то в 2025 году он платит НДС по ставкам 5% или 7% без вычетов либо 20% с вычетами.
Кроме того, если операция не облагается НДС по статье 149 НК, то при УСН эти льготы тоже действуют.
Реорганизация в форме преобразования не влияет на лимиты по НДС для УСН
Если компания на УСН была реорганизована в форме преобразования, то на ее налогах это никак не отражается.
Юрлицо при преобразовании сохраняет неизменность своих прав и обязанностей, не передавая их полностью или частично другому юрлицу.
Налоговым периодом по УСН по-прежнему будет год, отчетными периодами – 1-ый квартал, полугодие и 9 месяцев.
Преобразование одного юрлица в другое налогозначимых для УСН экономических последствий не влечет, вследствие чего не может влиять на установленный способ исчисления доходов.
Об этом сообщает Минфин в письме от 16.12.2024 № 03-07-11/126901.
Таким образом, даже если было преобразование в течение 2024 года для НДС-лимита на УСН считают доходы с 01.01.2024.
Если они больше 60 млн рублей, компания платит НДС при УСН в 2025 году.
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НДС не идет в расчет 60-миллионного НДС-лимита на УСН
Если компания на УСН в 2025 году платит НДС, то этот НДС не учитывают для права на освобождение от НДС в 2026 году.
Разъяснение дает Минфин в письме от 24.10.2024 № 03-07-11/103781.
Если в 2024 году у бизнеса на УСН доход был более 60 млн рублей, то весь 2025 год будет НДС, независимо от того, какой доход будет в 2025 году.
Но если в 2025 году доход будет менее 60 млн рублей, то в 2026 году не будет НДС, пока доход за 2026 год не превысит 60 млн.
В доход за 2025 год на УСН включаются полученные от покупателей суммы за минусом НДС. Этот доход по УСН также учитывают для лимита по НДС.
Причем не важно, какой объект по УСН у компании – «доходы» или «доходы минус расходы». Расчет дохода для лимита по УСН от этого не зависит.
Пример
Доход компании на УСН за 2024 год – 65 000 000 руб. С 2025 года она начинает платить НДС по ставке 20%.
В 2025 году покупателям отгружено товаров на 84 млн рублей, в том числе НДС 14 млн. Но покупатели оплатили только 66 млн, в том числе НДС 11 млн.
Таким образом, доход по УСН за 2025 год – 55 млн рублей. Это меньше, чем лимит 60 млн, поэтому с 2026 года компания будет работать без НДС.
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