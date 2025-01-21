Лимит доходов по УСН для НДС в 2025: особые ситуации. Шпаргалка для бухгалтера

Упрощенцы с доходами-2024 от 60 млн в 2025 году платят НДС при любых доходах

Даже если в 2025 году у упрощенца будет мизерный доход, это не спасет его от НДС, если в 2024 году доход был более 60 млн рублей. Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.11.2024 № 03-07-11/111534.

К примеру, предприниматель надеялся, что пока доход за 2025 год не превысит 60 млн рублей, у него будет освобождение от НДС, а в месяце превышения начнется НДС. Но это не так.

Если доход за 2024 год больше 60 млн рублей, то НДС начинается сразу с 01.01.2025.

ИП на ПСН+УСН с доходами более 60 млн рублей в 2025 году платят НДС

Если доход за предыдущий год превышает 60 млн рублей, то в текущем году ИП утрачивает право на применение ПСН. Об этом напоминает Минфин в письме от 06.12.2024 № 03-11-11/123139.

При этом при совмещении ПСН и УСН учитываются доходы по обоим режимам налогообложения. Если в 2024 году они были более 60 млн рублей, то в 2025 году ИП работает только на УСН. При этом у ИП уже нет освобождения от НДС все по той же причине: из-за того, что доходы были более 60 млн.

Для НДС-лимита на УСН «доходы минус расходы» учитывают доход, а не налоговую базу

При расчете лимита в 60 млн рублей за 2024 год упрощенец на доходно-расходной УСН берет в расчет именно доход, а не разницу между доходом и расходом. Об этом сообщает Минфин в письме от 30.10.2024 № 03-07-11/106129.

Если доход упрощенца превысил 60 млн рублей в 2024 году, то в 2025 году он платит НДС по ставкам 5% или 7% без вычетов либо 20% с вычетами.

Кроме того, если операция не облагается НДС по статье 149 НК, то при УСН эти льготы тоже действуют.

Реорганизация в форме преобразования не влияет на лимиты по НДС для УСН

Если компания на УСН была реорганизована в форме преобразования, то на ее налогах это никак не отражается.

Юрлицо при преобразовании сохраняет неизменность своих прав и обязанностей, не передавая их полностью или частично другому юрлицу.

Налоговым периодом по УСН по-прежнему будет год, отчетными периодами – 1-ый квартал, полугодие и 9 месяцев.

Преобразование одного юрлица в другое налогозначимых для УСН экономических последствий не влечет, вследствие чего не может влиять на установленный способ исчисления доходов.