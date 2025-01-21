Как в отчете маркетплейса отражается НДС

При работе на маркетплейсах селлеры получают особую отчетность от торговых площадок. Например, отчет о реализации товаров. Рассказываем, как в этом документе найти НДС.

Обычно в отчетах о реализации маркетплейсы не указывают НДС, но если продавец находится на ОСНО или является плательщиком УСН с пониженными ставками НДС (5 и 7%), то в карточках товаров указывается ставка НДС.

А в стоимость проданного товара уже входит НДС. При загрузке этого отчета в 1С, если в номенклатуре указана ставка НДС, то в документ загрузится стоимость товара с выделенным НДС.

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После проведения ответа о реализации в 1С, в разделе «Продажи — Счета-фактуры» создается сводная справка по розничным продажам на основании проведенного ответа о реализации, а данные этой справки вносятся в книгу продаж.

Сводная справка по розничным продажам нужна для формирования суммарных данных о розничный продажах, которые облагаются НДС за какой-либо период. Согласно пп. 1 п. 3 ст. 169 НК при розничной реализации счета-фактуры не составляются.