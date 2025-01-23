Налоги и недвижимость: главные изменения в 2025 году

2025 год встретил россиян серьезными изменениями в системе уплаты налогов. Важные нововведения появились и в сфере недвижимости. Изменился порядок начисления имущественного налога, выросли налоги на дорогое имущество и недвижимость, введен новый порядок перерасчета налогов на имущество физических лиц.

Иными словами, львиная доля собственников в скором будущем неизбежно столкнется с вопросами налогообложения. Рассмотрим детально основные изменения с Инной Егоровой, директором обособленного подразделения «Космодром Восточный» АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ», специалистом с юридическим образованием и практикой в сфере недвижимости и строительства.

Имущественный налог: как будет уплачиваться в 2025 году

В 2025 году имущественный налог вырастет и будет начисляться с учетом результатов кадастровой переоценки, проведенной в 2023 году. Налог, рассчитанный по новым данным, необходимо будет уплатить до декабря 2025 года. Так, в Москве кадастровая стоимость в среднем выросла на 21%.

Налог для физлиц вырастет на меньшую величину. Это связано с действующей налоговой оговоркой: насколько бы ни увеличилась кадастровая стоимость объекта в результате переоценки, сумма налога не может быть увеличена более чем на 10%.

По регионам — в зависимости от принятия соответствующих законов на региональном уровне.

Налоговая льгота для участников СВО

Льгота для участников СВО сохранится и в 2025 году — соответствующие изменения в 2024 году были внесены в ст. 407 НК. От уплаты налога на имущество освобождаются участники СВО и члены их семей.

Льгота распространяется на:

квартиры, отдельные комнаты или части квартиры;

жилые дома или их части;

гаражи или машино-места;

некоторые другие объекты недвижимости.

Под льготное налогообложение подпадает по одному объекту из каждой категории. Если в каждой категории в собственности льготников по несколько объектов, налог не начисляют на наиболее дорогие из них.

Повышение налога на дорогую землю и недвижимость

Максимальная ставка по налогу на имущество физлиц по объектам недвижимости стоимостью выше 300 млн руб. выросла с 2% до 2,5%.

Максимальная ставка по земельному налогу для участков с кадастровой стоимостью свыше 300 млн руб. — с 0,3% до 1,5%. Это касается земельных участков:

занятых жилищным фондом и (или) объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;

приобретенных для жилищного строительства;

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества;

земельных участков общего назначения, предусмотренных законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ.

Изменение налога на продажу недвижимости раньше минимального срока владения

В 2025 году налог на продажу недвижимости раньше минимального срока владения составит 13% для доходов до 2,4 млн руб. и 15% — для доходов свыше 2,4 млн руб.

Важно отметить, что подоходный налог взимается не со всей суммы, а с разницы между стоимостью покупки и продажи, при этом повышенные ставки коснутся не всего дохода, а только суммы, превышающей порог.

Рассчитываться он будет так. Например, если квартира была куплена за 8 млн руб., а продана за 11 млн руб., то доходом считается 3 млн рублей. В данном случае владелец заплатит 13% с 2,4 млн руб. (312 тыс. руб.) и 15% с 600 тысяч руб. (90 тысяч руб.), или совокупно 402 тыс. рублей.

Региональный коэффициент при продаже жилья ниже кадастровой стоимости

В случае продажи недвижимости ниже кадастровой стоимости минимальный размер дохода в целях налогообложения определяется как кадастровая стоимость, умноженная на коэффициент 0,7. Регионам дали право увеличивать этот коэффициент до 1.

Изменение пошлин, взимаемых при регистрации недвижимости

С 2025 года размер пошлин, связанных с регистрацией недвижимости, будет следующим:

4 тыс. руб ., если кадастровая стоимость — менее 20 млн руб. или не определена как таковая;

0,02% от кадастровой стоимости, если та превышает 20 млн руб., но не более 500 тыс. рублей.

Размер пошлины за одновременную постановку на кадастровый учет и регистрацию прав для физлиц также теперь зависит от кадастровой стоимости объекта:

если стоимость меньше 20 млн руб ., то заплатить нужно 6 тыс. руб.;

если стоимость больше 20 млн руб., то заплатить нужно 2 тыс. руб. + 0,02% от кадастровой стоимости.

При постановке объекта на учет россияне теперь должны платить госпошлину в размере:

2000 руб. — при образовании объекта;

1000 руб. — при изменении сведений об объекте.

Удваивается размер пошлины за регистрацию права на землю: в 2025 году платить придется по 750 руб. вместо 350 руб., как было ранее.

Стоимость выдаваемых Росреестром выписок для граждан также повышена в два раза: до 700 руб. за электронную выписку и до 1740 руб. за бумажную.

Новый порядок перерасчета налогов на имущество физических лиц

В 2025 году введена единая форма заявления о перерасчете налогов независимо от оснований для перерасчета.

Заявление можно подать онлайн или лично в любое время со дня возникновения основания для перерасчета налога. К заявлению необходимо приложить подтверждающие документы — например, об обоснованности применения пониженной налоговой ставки или о наличии льготы.

Заявление рассматривается в течение 30 дней со дня получения, после чего налоговая направляет уведомление о перерасчете.

В отличие от ранее действовавшей системы перерасчета налога, теперь введен специальный срок: пересчитанный налог нужно заплатить не позднее 28 числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором сформировано новое налоговое уведомление.