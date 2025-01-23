Можно ли ИП на патенте одновременно вести офлайн и онлайн-торговлю

Для работы на ПСН есть ряд ограничений, в том числе по объему выручки, количеству сотрудников и по видам деятельности. Рассказываем, можно ли вести на патенте продажу товаров из магазина и интернет-торговлю.

В случае, если ИП ведет торговлю на патенте через магазин и использует эту точку для дистанционной продажи, то такая деятельность не выходит за рамки патента. Подобные разъяснения дал Минфин в письмах от 01.12.2021 № 03-11-11/97432 и от 22.05.2020 № 03-11-11/43120.

Однако если ИП продает товары через интернет параллельно с розницей в магазине (отправляет покупателям товары, заказанные через сайт и не задействует при этом торговую точку), то возможны претензии налоговой.

В общем случае интернет-торговля не относится к рознице для целей ПСН согласно пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК, а также письмо Минфина от 12.04.2021 № 03-11-11/27582. Получается, что в таком варианте безопаснее будет отчитываться по интернет-торговле по ОСНО.