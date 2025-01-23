Декларация по НДС

Нужно ли подавать декларацию по НДС при экспорте ПО

При экспорте программного обеспечения вне стран ЕАЭС НДС начислять не нужно. Но нужно ли подавать декларацию по этому налогу, если услуги реализует плательщик НДС? Рассказываем в статье.
Нужно ли подавать декларацию по НДС при экспорте ПО
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ситуация: организация находится на УСН и реализует услуги разработки ПО в зарубежные страны (не ЕАЭС). Выручка в 2024 году превысила 60 млн руб., нужно ли подавать декларацию по НДС?

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 148 НК при разработке ПО местом реализации считается место деятельности заказчика. А значит, если услугу заказывает иностранная компания, то такая операция не облагается НДС.

Однако если организация на УСН в прошлом году получила выручку свыше 60 млн руб., то в 2025 году она является налогоплательщиком. А значит и декларацию по НДС она должна подать.

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В декларации не будет начислений налога в отношении оказанных услуг по разработке ПО. Но будет заполнен раздел 7 (операции, не подлежащие налогообложению, не признаваемые объектом налогообложения и операции по реализации товаров и услуг с местом реализации вне территории РФ).

А при камеральной проверке декларации ФНС вправе запросить документы, подтверждающие такие операции. Например, договоры с контрагентами или контракты.

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