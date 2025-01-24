Новая форма декларации по УСН за 2024 год. Что изменилось

За 2024 год бизнесу, использующему упрощенную систему, нужно отчитаться по новой форме. Изменений немного. Важно не перепутать бланки и своевременно проверить, какая форма представлена в вашей учетной программе. Расскажем, на что обратить внимание при подготовке документов.

Источник: Бухгалтерия.ру

Новая декларация по УСН

Новая форма декларации по УСН утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@ и применяется с отчетности за 2024 год.

Она учитывает поправки, принятые в Налоговый кодекс двумя летними законами: законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ и законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ.

На что обратить внимание при подготовке документов

На титульном листе теперь нужно указывать в специальном поле код объекта налогообложения:

1 – «доходы»;

2 – «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Самый простой способ проверить актуальность декларации — по штрих-кодам на страницах нового бланка. Вот они:

раздел: Титульный лист, штрих-код: 0301 5018;

раздел: 1.1, штрих-код: 0301 5025;

раздел: 1.2, штрих-код: 0301 5032;

раздел: 2.1.1, штрих-код: 0301 5049;

раздел: 2.1.2, штрих-код: 0301 5063;

раздел: 2.2, штрих-код: 0301 5087;

раздел: 3, штрих-код: 0301 5100;

раздел: 4 (новый), штрих-код: 0301 5117.

С 1 января 2025 года в работе упрощенцев произошло много изменений — нужно уплачивать НДС и совсем скоро надо сдавать декларацию по новой форме. Чтобы вы быстрее адаптировались к новым правилам, мы собрали всю самую важную информацию в онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Сейчас вы можете купить курс со скидкой 74% за 4 200 рублей вместо 15 950 рублей.

Что изменилось в декларации

Декларация дополнена разделом 4. Он предназначен для расчета суммы расходов по приобретению ККТ, на которую можно уменьшить сумму налога (авансового платежа по налогу).

Это касается предприятий на УСН из новых регионов России. Они вправе сократить сумму налога по УСН на расходы по ККТ, если такие затраты не учтены в составе трат при формировании налоговой базы по УСН.

В новой декларации сокращено и изменено поле «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю». Теперь при подаче отчета представителем нужно указывать GUID электронной доверенности.

Сдать налоговую декларацию за год нужно не позднее 25 марта года, следующего за отчетным (ИП — не позднее 25 апреля). То есть за 2024 год нужно отчитаться перед ИФНС до 25 марта 2025 года (ИП — до 25 апреля 2025 года).

Заплатить налог организация должна не позднее 28 марта (ИП — не позднее 28 апреля) года, следующего за истекшим налоговым периодом.

С 2023 года применяется новый порядок расчета размера страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физлицам. Это ИП, а также частнопрактикующие адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные.

Эти категории налогоплательщиков уплачивают страховые взносы на ОПС и ОМС в совокупном фиксированном размере, если доходы за расчетный период не превысят 300 000 рублей. Это нужно учитывать при заполнении раздела 2.1.1 налоговой декларации по строкам 140–143 .

Совокупный фиксированный размер страховых взносов за полный 2024 год составляет 49 500 рублей.

При превышении годового дохода ИП в 300 000 рублей нужно уплатить пенсионные взносы в размере 1,0% от суммы превышения, но не более 277 571 рублей за расчетный период 2024 года (подп. 2 п. 1.2 ст. 430 НК в ред. закона № 389-ФЗ).

Совокупный фиксированный размер страховых взносов за 2024 год составляет 49 500 рублей, за 2025 год — 53 658 рублей.

Максимальная величина дополнительного взноса в размере 1,0% от суммы превышения доходов в 300 000 рублей за 2024 год составляет 277 571 рубль, за 2025 год — 300 888 рублей.

Из каких документов состоит декларация на УСН

Декларация на УСН состоит из восьми документов: