Регистрация ККТ

Как снять ККТ с регистрационного учета

В случае ликвидации организации или прекращения деятельности юрлица налоговая снимает ККТ с учета. Однако бывают ситуации, когда налогоплательщику необходимо самостоятельно это сделать.
Как снять ККТ с регистрационного учета
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Чтобы снять ККТ с регистрационного учета, необходимо оформить заявление и отправить его в налоговую согласно ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Перед этим необходимо сформировать на кассе отчет о закрытии фискального накопителя и внести данные из него в заявление. Подать его можно тремя способами:

  • сформировать в личном кабинете ОФД;

  • заполнить на бумаге по форме, утв. в приложении к приказу ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@ и лично сдать в ИФНС;

  • сформировать в личном кабинете на сайте ФНС.

Согласно п. 14 ст. 4.2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ если ККТ применялась в режиме без передачи данных в ИФНС, необходимо провести считывание фискальных данных всех документов.

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Если заявление подается в электронном виде, то карточку о снятии с учета ФНС направит в таком же формате. Документ будет подписан усиленной квалифицированной электронной подписью и придет через кабинет ККТ или оператора фискальных данных.

Согласно пп. 11 и пп. 12 ст. 4.2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ при необходимости можно получить карточку и в бумажном виде. Для этого нужно составить в произвольной форме заявление о выдаче карточки регистрации и подать в ФНС.

По п. 2 ст. 5 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ после снятия фискального накопителя его необходимо хранить в течение пяти лет.

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