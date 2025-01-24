Как снять ККТ с регистрационного учета

Чтобы снять ККТ с регистрационного учета, необходимо оформить заявление и отправить его в налоговую согласно ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Перед этим необходимо сформировать на кассе отчет о закрытии фискального накопителя и внести данные из него в заявление. Подать его можно тремя способами:

сформировать в личном кабинете ОФД;

заполнить на бумаге по форме, утв. в приложении к приказу ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@ и лично сдать в ИФНС;

сформировать в личном кабинете на сайте ФНС.

Согласно п. 14 ст. 4.2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ если ККТ применялась в режиме без передачи данных в ИФНС, необходимо провести считывание фискальных данных всех документов.

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