Как снять ККТ с регистрационного учета

Чтобы снять ККТ с регистрационного учета, необходимо оформить заявление и отправить его в налоговую согласно ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
Перед этим необходимо сформировать на кассе отчет о закрытии фискального накопителя и внести данные из него в заявление. Подать его можно тремя способами:
сформировать в личном кабинете ОФД;
заполнить на бумаге по форме, утв. в приложении к приказу ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@ и лично сдать в ИФНС;
сформировать в личном кабинете на сайте ФНС.
Согласно п. 14 ст. 4.2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ если ККТ применялась в режиме без передачи данных в ИФНС, необходимо провести считывание фискальных данных всех документов.
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Если заявление подается в электронном виде, то карточку о снятии с учета ФНС направит в таком же формате. Документ будет подписан усиленной квалифицированной электронной подписью и придет через кабинет ККТ или оператора фискальных данных.
Согласно пп. 11 и пп. 12 ст. 4.2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ при необходимости можно получить карточку и в бумажном виде. Для этого нужно составить в произвольной форме заявление о выдаче карточки регистрации и подать в ФНС.
По п. 2 ст. 5 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ после снятия фискального накопителя его необходимо хранить в течение пяти лет.
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