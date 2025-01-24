Спорт на работе: и сотрудники здоровее, и компании прибыль

В современном мире корпоративная физкультура прочно укрепилась в повседневности многих компаний. Она оказалась способна привлечь на работу лучшие кадры и удержать их надолго, а некоторые работодатели при помощи спорта помогают больным детям.

Как все это осуществить на любом предприятии и получить для фирмы реальную выгоду, расскажет Рамиль Садеев, совладелец завода по производству террасной доски и изделий из ДПК WOODGRAND.

Польза корпоративного спорта

Если сотрудники компании занимаются любой физической активностью, то от этого в выигрыше все: и сами работники, и владельцы фирмы, и потребители. Судите сами.

Польза для сотрудников

Пожалуй, никто не станет отрицать очевидной пользы спорта для человека, разумеется, если для него нет противопоказаний:

спорт способствует выработке «гормонов счастья» (серотонина, эндорфина и дофамина), а это профилактика депрессий и защита от стрессов;

спорт оздоравливает организм и дает энергию, а значит, и работоспособность будет выше , а креативность — мощнее;

от физических упражнений повышается концентрация внимания и сосредоточенность на выполнении важной задачи — весьма актуально в век «клипового» мышления и быстрого «поглощения» разнообразного контента;

спорт восполняет ресурсы — особенно это важно для тех работников, которые ежедневно сталкиваются с негативом (например, в отделе продаж сотрудникам приходится вступать в диалог и с недовольными клиентами в том числе);

общие занятия спортом дарят положительную атмосферу в коллективе , сплачивают и улучшают взаимодействие между коллегами — хорошо, когда есть о чем поговорить помимо рабочих задач;

профилактика выгорания: порой на спорт нет времени, но когда он — часть корпоративной культуры, то это плюс, поскольку вносить разнообразие в формулу «дом-работа-дом» необходимо.

Польза для фирмы и ее владельцев

Спортивные сотрудники — это плюс не только для них самих, но и точка развития для компании:

корпоративный спорт — это повышение лояльности работников и имиджа компании. Если в фирме организован спортивный досуг, значит, о людях заботятся, и этот факт привлекает потенциальных сотрудников;

физическая культура помогает развитию бренда и репутации компании — например, если фирма выступает спонсором спортивных городских мероприятий или участвует в создании общественных дворовых спортивных площадок;

сотрудники «на спорте» меньше болеют — значит, реже ходят на больничные и больше времени отдают работе;

энергичные и здоровые сотрудники в прекрасном настроении (помним, что спорт — это эндорфин, дофамин, серотонин) будут гораздо продуктивнее работать, что принесет дополнительную прибыль компании.

Польза для потребителей

Здесь все просто. Если сотрудники компании довольны своей работой, досугом и жизнью в целом, то и работу свою будут выполнять на совесть — а покупатели, в свою очередь, останутся довольны качественным товаром или услугами.

Корпоративный спорт: идеи для реализации

Не у всех людей есть время, желание или возможность заниматься спортом — например, не могут себе позволить купить абонемент в фитнес-клуб. В этом случае палочкой-выручалочкой станет именно корпоративный спортивный досуг. Организовать его и мотивировать сотрудников заниматься работодатель может несколькими способами:

преподнести работникам абонемент в спортзал в подарок на год, например, или возместить его стоимость;

придумать общую благородную цель — например, километры, которые за год пробегут сотрудники на марафонах, или часы, проведенные в фитнес-клубах, работодатель переведет в денежный эквивалент и отдаст эти средства из бюджета фирмы нуждающимся детям;

организовать активности прямо в офисе — например, можно поставить несколько столов для настольного тенниса, приобрести специальные коврики и устраивать десятиминутки йоги или проводить соревнования по дартсу;

участвовать всем коллективом в городских массовых забегах . Они хороши тем, что можно выбрать дистанцию и комфортный для себя темп. А еще это прекрасная возможность для новичков в спорте и тех, кто давно хотел, но не решался — вместе с коллегами принять участие в таких мероприятиях не так волнительно;

работодатели могут не ждать городских забегов, а организовать их для всех отделов компании самим — например, на местном стадионе. Там же можно провести и турнир по футболу;

спорт — отличная альтернатива традиционному корпоративу с танцами и алкоголем: можно арендовать зал и поиграть в волейбол или устроить водные соревнования на сапах. Командная работа на общий результат поможет взаимодействию с коллегами и в рабочих процессах;

можно завести общий чат, где коллеги могли бы делиться друг с другом своими личными спортивными успехами и достижениями каждый день.

Резюме

Подводя итог, можно сказать, что корпоративный спорт — это эффективный способ объединить команду, повысить лояльность сотрудников и улучшить их здоровье, что в конечном итоге приводит к повышению производительности, позитивному настроению и успешному развитию бизнеса.