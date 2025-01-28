Как ИП уменьшить налог по УСН на дополнительные взносы за прошлый год

ИП на УСН вправе уменьшить базу по единому налогу как на фиксированные взносы за себя, так и на дополнительные взносы с дохода, превышающего лимит. Рассказываем, как это сделать.

Согласно п. 3.1 ст. 346.21 НК налогоплательщики на доходной упрощенке могут уменьшить налог, исчисленный за налоговый период, на сумму страховых взносов на ОПС и ОМС, которая подлежит уплате в том же налоговом периоде в соответствии со ст. 430 НК.

В письме ФНС от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@ указано, что для уменьшения налога по УСН за налоговый период 2023 года на дополнительные страховые взносы за расчетный период 2023 года, уплата которых в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 432 НК должна быть осуществлена не позднее 01.07.2024. А значит эти страховые взносы могут быть признаны подлежащими уплате как в 2023, так и в 2024 году.

Тоже самое и со взносами за 2024 год. Для уменьшения налога по УСН страховые взносы в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. руб. за расчетный период 2024 года, уплата которых происходит не позднее 01.07.2025, могут быть признаны как в 2024, так и в 2025 году.

При этом сумма страховых взносов, на которую уже был уменьшен налог по УСН за 2024 год, повторно не учитывается при уменьшении налога за 2025 год.

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Пример. ИП находится на УСН «Доходы». Доходы за 2024 год составили 1 млн руб. за 2024 год и 1,5 млн руб. за 2025 год. Налог по УСН за 2024 год составил 60 тыс. руб., а за 2025 год — 90 тыс. руб.

Страховые взносы в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. руб. за 2024 год: (1 000 000 - 300 000) * 1% = 7 000 руб.

При этом ИП уменьшил налог по УСН за 2024 год на 5 тыс. руб. из 7 тыс. руб. исчисленных дополнительных страховых взносов. А значит ИП вправе использовать оставшуюся сумму взносов — 2 тыс. руб. по УСН за налоговый период 2025 года.

Сумма взносов в размере 5 тыс. руб., учтенная в 2024 году, повторно не учитывается при уменьшении налога в 2025 году.