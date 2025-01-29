Справочник КБК на 2025 год по налогам, взносам и прочим платежам, администрируемым ФНС и Социальным фондом

Обратите внимание, что с 1 января 2023 года введен единый налоговый платеж для организаций и ИП, а взносы на ОПС, ОМС и ОСС уплачиваются по единому тарифу, т.е. не делятся на три разных взноса.
Согласно установленной структуре кодов бюджетной классификации в подвиде доходов бюджета от взимания налогов и сборов (14-17 цифра в КБК) указывается:
1000 — сумма налога, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному
2100 — пени по соответствующему налогу
3000 — штрафы по соответствующему платежу
КБК пеней и штрафов по страховым взносам указаны в таблице, вместе с КБК взносов, поскольку общее правило замены знаков в подвиде доходов у них соблюдается не всегда.
Обратите внимание, что в списке указаны КБК с уже проставленным подвидом дохода 1000 (исключение — некоторые взносы, у которых другой подвид дохода). Если подвид дохода не указан, то подвид дохода ставить не надо!
Коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемых Федеральной налоговой службой на 2025 год
Коды бюджетной классификации по доходам, администрируемым Социальным фондом на 2025 год
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