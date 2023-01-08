Налоги, взносы, пошлины

КБК на 2023 год по налогам, взносам и прочим платежам, администрируемым ФНС и Социальным фондом

В списке приведены только КБК по налогам, взносам и другим платежам, администрируемым ФНС и Социальным фондом РФ.

Версия для печати

Обратите внимание, что с 1 января 2023 года введен единый налоговый платеж для организаций и ИП, а взносы на ОПС, ОМС и ОСС уплачиваются по единому тарифу, т.е. не делятся на три разных взноса.

Согласно установленной структуре кодов бюджетной классификации в подвиде доходов бюджета от взимания налогов и сборов (14-17 цифра в КБК) указывается:

  • 1000 — сумма налога, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному 
  • 2100 — пени по соответствующему налогу
  • 3000 — штрафы по соответствующему платежу

КБК пеней и штрафов по страховым взносам указаны в таблице, вместе с КБК взносов, поскольку общее правило замены знаков в подвиде доходов  у них соблюдается не всегда.

Обратите внимание, что в списке указаны КБК с уже проставленным подвидом дохода 1000 (исключение — некоторые взносы, у которых другой подвид дохода). Если подвид дохода не указан, то подвид дохода ставить не надо!

Архив КБК

Клерк дарит подарки всем бухгалтерам на Новый год! Клерк.Премиум всего за 9 900 ₽ 18 000 ₽

Оформите подписку Клерк.Премиум и получите:

• мини-курсы каждый день;
• 50+ онлайн-курсов;
• 450+ вебинаров от профессионалов;
• безлимитные консультации с экспертами;
• комфортное обучение на 2023 год.

Впридачу получите 400+ инструкций и чек-листов для работы. Полный список смотрите тут. Со скидкой 45% сервис стоит 9 900 рублей. Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы.

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Налоги, взносы, пошлины
Версия для печати

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще