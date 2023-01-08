КБК на 2023 год по налогам, взносам и прочим платежам, администрируемым ФНС и Социальным фондом

Обратите внимание, что с 1 января 2023 года введен единый налоговый платеж для организаций и ИП, а взносы на ОПС, ОМС и ОСС уплачиваются по единому тарифу, т.е. не делятся на три разных взноса.
Согласно установленной структуре кодов бюджетной классификации в подвиде доходов бюджета от взимания налогов и сборов (
- 1000 — сумма налога, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному
- 2100 — пени по соответствующему налогу
- 3000 — штрафы по соответствующему платежу
КБК пеней и штрафов по страховым взносам указаны в таблице, вместе с КБК взносов, поскольку общее правило замены знаков в подвиде доходов у них соблюдается не всегда.
Обратите внимание, что в списке указаны КБК с уже проставленным подвидом дохода 1000 (исключение — некоторые взносы, у которых другой подвид дохода). Если подвид дохода не указан, то подвид дохода ставить не надо!
- Коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемых Федеральной налоговой службой на 2023 год
- Коды бюджетной классификации по доходам, администрируемым Социальным фондом на 2023 год