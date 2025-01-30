Может ли ИП как физлицо нанять иностранца для оказания услуг и не удерживать НДФЛ и страховые взносы

Индивидуальные предприниматели считаются физическими лицами с определенным статусом. Если они становятся работодателями, то им необходимо удерживать НДФЛ и уплачивать страховые взносы. Рассказываем, может ли ИП заключить договор с иностранным физлицом и не стать налоговым агентом по НДФЛ и страхователем.

Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика страховых взносов.pdf

Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика страховых взносов.pdf

ИП может заключить договор, однако страховые взносы все равно придется уплачивать. Страхователями считаются и физлица без статуса, которые заключают договоры оказания услуг или выполнения работ с другими физлицами.

При работе с иностранным физлицом необходимо также известить МВД о приеме. Рассчитываться по оказанным услугам наличными нельзя. Например, если ИП будет продавать квартиру иностранцу или покупать ее, то нельзя оплачивать такую сделку наличными.

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 419 НК лица, которые производят выплаты и другие вознаграждения физическим лицам, в том числе физические лица, которые не являются ИП, признаются страхователями.

Работодателю нужно встать на учет в качестве плательщика взносов по п. 7.2 ст. 83 НК. Форма заявления утверждена приказом ФНС от 10.01.2017 № ММВ-7-14/4@. Документ нужно подать в налоговую, а уже оттуда данные попадут в СФР.

По взносам нужно сдавать такую же отчетность, что и у организаций или ИП при договорах ГПХ. В том числе и ЕФС-1 с подразделом 1.1 о заключении (расторжении) договора ГПХ.

А вот взносы по травматизму и несчастным случаем не уплачиваются, если это не предусмотрено договором.