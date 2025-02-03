Ответственность агрегатора (маркетплейса) за нарушение исключительных прав

Объем рынка электронной коммерции неизбежно растет: только в 2024 году выручка указанного сегмента составила 19,9 триллионов рублей. Маркетплейсы становятся основной платформой реализации товаров, однако с их развитием возрастает и число нарушений исключительных прав третьих лиц.

Агрегаторы публикуют информацию о товаре, не проверяя ее на предмет достоверности и соответствия законодательным нормам.

Расскажем, при каких условиях маркетплейс несет ответственность за нарушение исключительных прав в России, обратим внимание на зарубежные подходы к проблеме.

Для привлечения агрегатора к ответственности за нарушение исключительных прав Гражданский кодекс предусматривает одновременное наличие следующих условий:

агрегатор знал или должен был знать о том, что использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации является неправомерным ;

агрегатор получил заявление правообладателя о нарушении интеллектуальных прав (в письменной форме с указанием страницы, на которой размещен материал), но не принял необходимых мер для прекращения нарушения.

Обычно маркетплейс не заинтересован в судебном разбирательстве и удаляет материалы по первому требованию правообладателя.

Чаще всего нарушенными оказываются права на товарный знак, и один из способов защиты — взыскание компенсации, предусмотренной статьей 1515 Гражданского кодекса:

в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей , определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, или

в двукратном размере стоимости товаров , на которых незаконно размещен товарный знак, или

в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Обратимся к судебной практике. Взыскание компенсации с маркетплейса является непростым, как правило, суды отказывают в удовлетворении требований. Позиция аргументируется следующими тезисами:

маркетплейс не может и не обязан проверять информацию о каждом размещаемом товаре до поступления письменного обращения правообладателя ;

агрегатор принял все зависящие от него меры по обеспечению интеллектуальных прав, в том числе исполнил требование правообладателя об удалении информации.

Суды анализируют условия оферты, опубликованной на сайте маркетплейса. Такие документы обычно возлагают все риски, связанные с правами третьих лиц на товар, на продавца, но не на агрегатора.

В решениях по искам против маркетплейса «Вайлдберриз» суды часто указывают на его добросовестность как участника гражданского оборота и создание им сервиса «Цифровой арбитраж», направленного на обеспечение интеллектуальных прав (см., например, постановление СИП по делу № А40-64703/2020 от 25.04.2022, решение АС г. Москвы по делу № А40-36990/2024 от 11.10.2024, постановление СИП по делу № А41-5070/2023 от 18.01.2024).

Среди подходов зарубежного законодательства к вопросу ответственности агрегатора можно выделить два основных: жесткий и сбалансированный. Первый — более эффективный и быстрый, но часто приводящий к необоснованному удалению контента и злоупотреблениям правообладателей (США и система Digital Millennium Copyright Act (DMCA)).

Сбалансированный подход обеспечивает интересы всех сторон, защиту интеллектуальных прав при открытости и доступности информации, однако процесс разбирательства обычно требует больших временных затрат (Китай).

Один из примеров второго подхода — судебный спор 2015 года — американская компания подала иск к Alibaba Group, обвинив ее в незаконной продаже товаров на своей торговой площадке. Суд вынес решение в пользу истца, признав Alibaba Group виновной в нарушении интеллектуальных прав. Суд обязал именно агрегатора — Alibaba — возместить правообладателю причиненный ущерб.

Полагаем, что оптимальный подход к контролю и ответственности агрегатора за нарушения интеллектуальных прав будет достигнут при учете эффективных инструментов зарубежных правопорядков, внедрении более развитых систем контроля за контентом на своих площадках со стороны агрегаторов, но самое главное — при обеспечении баланса интересов всех сторон.