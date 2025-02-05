Как ответить на требования ИФНС по льготным операциям

Если организация получила требования от ИФНС по НДС по необлагаемым операциям, то ей необходимо прислать пояснения. Рассказываем, как это правильно сделать.

При получении требования на представление пояснений по льготным операциям, организации следует предоставить пояснения в виде электронного реестра подтверждающих документов. К нему нужно приложить перечень и формы типовых договоров, применяемых при осуществлении операций по соответствующим кодам льгот.

Если не представить электронный реестр, налоговая может истребовать все документы, которые подтверждают льготы.

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При получении реестра документов в электронной форме применяется риск-ориентированный подход к проверке обоснованности их применения (см. письмо ФНС от 26.01.2017 № ЕД-4-15/1281@). При направлении требований о представлении документов учитывается:

уровень налогового риска (высокий, средний и низкий), присвоенного системой управления рисками АСК «НДС-2» (СУР);

результат предыдущих камеральных НДС-проверок по вопросу правомерности применения льгот.

При среднем уровне риска в случаях, когда у налогоплательщика по данному коду льготы были выявлены нарушения (или если льгота применяется впервые) запрашивается 40% документов.

При низком уровне риска по операциям, по которым предыдущие 3–4 проверки не выявили нарушения, запрашивается до 5% документов. При этом не менее 50% от объема документов, подлежащих истребованию (но не более 500 шт.), должны подтверждать наиболее крупные суммы операций, по которым применены налоговые льготы.