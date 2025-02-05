Как ответить на требования ИФНС по льготным операциям

При получении требования на представление пояснений по льготным операциям, организации следует предоставить пояснения в виде электронного реестра подтверждающих документов. К нему нужно приложить перечень и формы типовых договоров, применяемых при осуществлении операций по соответствующим кодам льгот.
Если не представить электронный реестр, налоговая может истребовать все документы, которые подтверждают льготы.
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При получении реестра документов в электронной форме применяется риск-ориентированный подход к проверке обоснованности их применения (см. письмо ФНС от 26.01.2017 № ЕД-4-15/1281@). При направлении требований о представлении документов учитывается:
уровень налогового риска (высокий, средний и низкий), присвоенного системой управления рисками АСК «НДС-2» (СУР);
результат предыдущих камеральных НДС-проверок по вопросу правомерности применения льгот.
При среднем уровне риска в случаях, когда у налогоплательщика по данному коду льготы были выявлены нарушения (или если льгота применяется впервые) запрашивается 40% документов.
При низком уровне риска по операциям, по которым предыдущие 3–4 проверки не выявили нарушения, запрашивается до 5% документов. При этом не менее 50% от объема документов, подлежащих истребованию (но не более 500 шт.), должны подтверждать наиболее крупные суммы операций, по которым применены налоговые льготы.
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