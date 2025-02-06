Нематериальные активы

Как в бухгалтерском учете проводить НМА, созданные на средства гранта

Нематериальные активы в бухгалтерском учете отражаются по правилам ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Однако если они создаются на средства гранта, то необходимо использовать другой стандарт — ПБУ 13/2000. Рассказываем, как проводить нематериальные активы в такой ситуации.
Как в бухгалтерском учете проводить НМА, созданные на средства гранта
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ситуация: организация получила грант от Сколково на создание программного продукта. Как его учесть?

В бухгалтерском учете получение и использование грантов учитывается по правилам ПБУ 13/2000 как средства государственной помощи. При получении гранта средства целевого финансирования отражаются на Счете 86 с помощью таких проводок: Дт 51 — Кт 86.

Так как грант выделен на создание нематериальных активов, затраты собираются на счете 08. Стоимость активов включает всю сумму капвложений на создание продукта: то есть как затраты, источником которых является грант, так и собственные финансы организации.

При этом нужно организовать раздельный учет затрат, осуществляемых за счет гранта и за счет собственных источников финансирования. После завершения разработки и принятия к учету продукта в качестве нематериального актива, в его стоимости должны быть выделены: часть, профинансированная за счет гранта и часть за счет собственных активов.

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По п. 9 ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», целевое финансирование учитывается при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию в качестве доходов будущих периодов с последующим отнесением на финансовые результаты в течение срока полезного использования этих объектов по мере начисления амортизации.

При принятии нематериальных активов к учету списывается целевое финансирование и отражаются доходы будущих периодов в части средств, которые финансируются за счет гранта:

  • Дт 04 — Кт 08;

  • Дт 86 — Кт 98.

По мере начисления амортизации нематериальных активов в части его стоимости, профинансированной за счет гранта, производится списание со счета 98:

  • Дт 20 — Кт 05;

  • Дт 98 — Кт 91.1.

Нематериальные активы принимаются к учету на счет 04 с проводками Дт 04 — Кт 08, когда завершено его создание, то есть продукт готов к использованию. Оценить готовность должны специалисты-разработчики и комиссия, принимающая результаты.

Размер ежемесячных амортизационных отчислений определяется исходя из планируемого срока полезного использования данного программного продукта.

А срок полезного использования организация устанавливает самостоятельно исходя из правил, перечисленных в ФСБУ 14/2022:

  • срока действия прав организации на результаты разработки; 

  • ожидаемого периода использования объекта с учетом нормативных, договорных и других ограничений использования, намерений руководства организации; 

  • возможного морального устаревания и др.

наталья коновалова
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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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