Как в бухгалтерском учете проводить НМА, созданные на средства гранта

Ситуация: организация получила грант от Сколково на создание программного продукта. Как его учесть?

В бухгалтерском учете получение и использование грантов учитывается по правилам ПБУ 13/2000 как средства государственной помощи. При получении гранта средства целевого финансирования отражаются на Счете 86 с помощью таких проводок: Дт 51 — Кт 86.

Так как грант выделен на создание нематериальных активов, затраты собираются на счете 08. Стоимость активов включает всю сумму капвложений на создание продукта: то есть как затраты, источником которых является грант, так и собственные финансы организации.

При этом нужно организовать раздельный учет затрат, осуществляемых за счет гранта и за счет собственных источников финансирования. После завершения разработки и принятия к учету продукта в качестве нематериального актива, в его стоимости должны быть выделены: часть, профинансированная за счет гранта и часть за счет собственных активов.

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