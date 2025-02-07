Как работать с НДС в 2025 году, порядок заполнения 6-НДФЛ, правила сотрудничества с ИП и самозанятыми. Обзор мероприятий с 10 по 28 февраля

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.
11 февраля. Как изменился НДС с 1 января 2025 года
Время: с 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Новые ставки по НДС и новые налоговые регистры.
Как понять, что с 1 января 2025 года нужно платить НДС.
Что будет с доходами и расходами при УСН из-за НДС.
Изменения 2024 года, которые следует учитывать при работе в 2025 году.
11 февраля. 6-НДФЛ за 2024 год
Время: 19:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Раздел 1.
Строки раздела 2 и сопоставимость с разделом 1.
Контрольные соотношения в отчете.
Ответы на вопросы.
12 февраля. Внутренние резервы рабочего времени — простые инструменты поиска и оценки эффективности
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Целодневные простои: анализ и возможные управленческие решения.
Фотография рабочего дня: алгоритм, примеры визуализации и особенности проведения.
Годовая самофотография рабочего времени для АУП и ИТР: обзор инструмента и пример результатов.
12 февраля. Три важных сервиса 1С для бухгалтера: отчетность, КЭДО, распознавание первички
Время: с 13:00 до 14:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Возможности сервиса «1С-Отчетность».
Современный способ организации документооборота с сотрудниками.
Искусственный интеллект на службе у бухгалтера.
17 февраля. Отчет о результатах ПЭК и декларация о плате за НВОС за 2024 год
Время: 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Законодательная база по отчету о результатах ПЭК и декларации о плате за НВОС.
Особенности формирования отчетов за 2024 год.
Подготовка отчетов в Контур.Экстерне — от создания до отправки.
17 февраля. Работа с ИП и самозанятыми. Правила, особенности, риски
Время: 19:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Трудовой договор: основные признаки.
Договор оказания услуг/подряда: особенности, отличия, типичные ошибки при составлении.
Риски переквалификации договоров ГПХ, с самозанятыми и ИП в трудовой договор.
Штрафы и санкции.
Как минимизировать налоговые риски.
19 февраля. Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Организационная структура, распределение полномочий и ответственности.
Система материального премирования на основе KPI.
Мотивация ключевых для бизнеса руководителей программой «Золотой легион».
Оценка и ротация персонала по методу DISC.
26 февраля. Тест на обесценение основных средств и нематериальных активов
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Оценка признаков обесценения.
Определение единицы, генерирующей денежные средства (ЕГДС).
Построение DCF финансовой модели.
Определение возмещаемой стоимости активов.
Определение цены возможной продажи активов (в некоторых случаях).
Признание обесценения.
13 марта. VII Всероссийская бухгалтерская конференция
Время: с 10:00 до 18:00
Формат: онлайн, офлайн, Москва, ул. Космонавта Волкова, 6А, oф.
Стоимость: 8 000 ₽
Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.
Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.
Топ–5 опасных схем налоговой оптимизации.
ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.
Изменения в налоговой отчетности и годовая бухотчетность.
Проверки бизнеса по работе с СМЗ и ИП: переквалификация договоров в трудовые.
Ответы на требования ИФНС.
19 февраля — 19 мая. Учет заработной платы, налогов и взносов
Время: —
Формат: онлайн
Стоимость: 29 700 ₽
Системы оплаты труда.
Состав заработной платы.
Компенсационные выплаты.
Стимулирующие выплаты.
Средний заработок.
Иные гарантии.
Социальные выплаты.
Пособия СФР.
НДФЛ и отчетность.
Удержания из зарплаты.
Выплата зарплаты.
Страховые взносы и отчетность.
Резервы на отпуск и премии.
Начисление зарплаты и отражение на счетах учета.
Презентация курса «Финансовый директор». Финансовый анализ и диагностика бизнеса
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, дом 7, стр. 2, 7, oф.
Стоимость: бесплатно
Финансовый анализ и диагностика бизнеса.
Практическое Бюджетирование.
Выбор оптимальной формы финансирования.
Дивидендная политика компании.
Управление оборотным капиталом компании.
Практический расчет оценки стоимости компании доходным методом.
Анализ инвестиционных проектов.
Риск-менеджмент.
Антикризисное управление.
Особенности работы с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.
Управленческий учет в отдельной компании.
ИТ-компания: что нужно знать бухгалтеру, юристу и руководителю для применения льгот
Время: —
Формат: онлайн
Стоимость: 14 700 ₽
ИТ-аккредитация. Меры государственной поддержки ИТ.
Налоговые и неналоговые льготы.
Аккредитация ИТ-компании.
Создание и монетизация объектов интеллектуальной собственности.
Контроль соответствия требованиям ИТ-КОМПАНИИ. Защитный файл.
Презентация квалификации CPA для управления финансами компании (Финансовый «МВА»)
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: бесплатно
Финансовый учет (МСФО).
«Управленческий учет».
«Налоги, Право».
«Аудит МСА».
«Финансовый менеджмент».
Знания по всем этим курсам объединены в единую полную логичную систему.
Презентация квалификации CPA — самые востребованные финансисты в бизнесе
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: бесплатно
Концептуальные основы подготовки и составления финансовой отчетности.
Новая модель признания выручки, договора с покупателями.
Дебиторская задолженность Запасы. Дисконтирование. Практика решения задач.
Основные средства. Нематериальные активы.
Интенсив «Как бухгалтеру легко выйти в онлайн на 100 тыс. рублей регулярно»
Время: —
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Видео 1. Узнаете, почему клиенты не платят вам дорого.
Видео 2. Что мешает зарабатывать больше?
Видео 3. Научитесь дорого продавать свои бухгалтерские услуги.
Видео 4. Поймете как создать поток платежеспособных клиентов.
SAP/ERP для работы и прохождения тестирования при трудоустройстве
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: 19 990 ₽
Глава 1. Первые шаги в системе.
Глава 2. Ввод операций по счетам главной книги.
Глава 3. Процесс закупки.
Начать дискуссию