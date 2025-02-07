Как работать с НДС в 2025 году, порядок заполнения 6-НДФЛ, правила сотрудничества с ИП и самозанятыми. Обзор мероприятий с 10 по 28 февраля

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Новые ставки по НДС и новые налоговые регистры.

Как понять, что с 1 января 2025 года нужно платить НДС.

Что будет с доходами и расходами при УСН из-за НДС.