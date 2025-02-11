Когда нужно подавать уведомление о контролируемых сделках

Если организация получила требование от ИФНС по контролируемым сделкам, то нужно подать уведомление. Рассказываем, в каких случаях оно подается и какие санкции предусмотрены, если не направить уведомление.

Ситуация: организация заключила контракт с компанией из ОАЭ. Взаимозависимость отсутствует, но сумма сделки превысила 120 млн руб. ИФНС прислала требование о том, что за 2023 год не было подано уведомление.

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Согласно п. 1 ст. 105.14 НК контролируемыми сделками признаются сделки между взаимозависимыми лицами с учетом особенностей, предусмотренных ст. 105.14 НК.

Кроме того, любые сделки с офшорными компаниями приравниваются к сделкам между взаимозависимыми лицами, даже если фактически такая взаимосвязь отсутствует. По приказу Минфина от 05.06.2023 № 86н ОАЭ входит в перечень оффшоров.

Сделки с резидентами офшорных зон признаются контролируемыми, когда сумма доходов по ним превышает 120 млн руб. по п. 3 ст. 105.14 НК.

Если сумма доходов больше указанного лимита, то нужно было сдать уведомление о контролируемых сделках по форме КНД-1110025 (утв. приказом ФНС от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@).

В отношении сделок, доходы (расходы) по которым были признаны до 1 января 2024 года, штраф за непредставление уведомления составляет 5 тыс. руб. (ст. 129.4 НК в редакции до 1 января 2024 года).

А по сделкам, доходы (расходы) по которым признаются после 1 января 2024 года, штраф составляет 100 тыс. руб. по ст. 129. 4 НК.