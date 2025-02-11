В статье 346.43 НК указаны рекомендованные виды деятельности для работы на патенте. Там же указаны и ограничения по ним. Рассказываем, может ли ИП на ПСН продавать сигареты.

Табачные изделия признаются подакцизными товарами, но не подпадают под запрет на применение патента. Минфин в письме от 22.12.2021 № 03-11-11/104573 обратил на это внимание.

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Объясняется это так: к розничной торговле для целей ПСН не относится реализация подакцизных товаров (указаны в пп. 6-10 п. 1 ст. 181 НК), тогда как сигареты признаются подакцизными товарами по пп. 5 и 17 п. 1 ст. 181 НК.

А значит, продажа сигарет для целей ПСН может признаваться розничной торговлей, а на нее ИП может получить соответствующий патент. Минфин приходил к такому выводу и раньше — в письме от 30.12.2020 № 03-11-11/116986.

Не мешает применению патента и то, что сигареты относятся к товарам, подлежащим обязательной маркировке. В этой части под запрет попадает не вся маркированная продукция, а только названная в пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК — лекарства, обувь и предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха.