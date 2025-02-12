ТОП–10 юридических компаний по банкротству физлиц в России в 2025 году

Чтобы выбрать действительно лучшие компании по банкротству физических лиц, мы проанализировали топовые независимые площадки России, включая рейтинг «Allbankrot», сервис «Сравни.ру» и портал «Банкротство Инфо». Мы выяснили, какие компании занимают лидирующие позиции, и теперь готовы поделиться с вами этой ценной информацией, кто действительно входит в топ фирм банкротства физических лиц.
Представляем вашему вниманию рейтинг лучших компаний по банкротству, которые помогут вам списать долги законным путем:
Банкрот Консалт.
Федеральный Центр Банкротства Граждан.
2Лекс.
Банкротам.
Банкирро.
Банкротное агентство Дмитрия Зырянова.
СитиАрбитр.
Современная Защита.
НССД.
Федеральный Центр Банкротства.
Банкрот Консалт
Компания «Банкрот Консалт» — лидер в рейтинге компаний по банкротству согласно независимому порталу Рейтинг Банкрот.
Эксперты портала формируют рейтинг юридических компаний по банкротству физических лиц, анализируя ключевые показатели эффективности: успешность дел, профессионализм юристов, уровень клиентского сервиса и прозрачность работы.
Банкрот Консалт первые в стране, кто провел процедуру банкротства физического лица. Смотрите репортаж на телеканале Россия.
Портал Pravotop составляет рейтинг компаний по банкротству, помогая людям выбрать лучших специалистов по списанию долгов. В число лидеров рейтинга вошла компания «Банкрот Консалт», что подтверждает ее надежность и высокий уровень юридической помощи.
Юридическая помощь по всей России с гарантированным списанием долгов. Юристы компании работают с 2002 года, выиграли более 20 000 дел и списали более 6 млрд рублей долгов.
Банкротство под ключ с рассрочкой — удобные условия оплаты, можно запланировать платежи на 12 месяцев.
Финансовая свобода — после процедуры вам больше не будут предъявлять претензии банки и МФО.
Юристы с опытом от 7 лет — все специалисты ежегодно проходят аттестацию.
Работают по всей России — сопровождение клиентов независимо от региона проживания.
Сотрудничаем с лучшими финансовыми управляющими, что гарантирует оперативный запуск процедуры банкротства.
Помогают при банкротстве в сложных случаях:
Ипотека и залоговые кредиты — помогаем сохранить имущество.
Автомобиль, не снятый с регистрации — поможем разобраться с нюансами.
Оспаривание сделок — защищаем клиентов, если перед банкротством были заключены сделки по отчуждению имущества.
Компания «Банкрот Консалт» состоит из более 70 опытных юристов, которые оказывают юридическую помощь по банкротству физических лиц на каждом этапе процедуры банкротства. Специалисты помогают клиентам не только в подаче на банкротство физических лиц, но и предлагают помощь поддерживая связь и решая возникающие вопросы.
Если вы уже обратились в другую компанию, «Банкрот Консалт» предложит помощь, проведя проверку документов при банкротстве на скрытые условия и риски, чтобы избежать неожиданных затрат.
Банкрот Консалт — один из лидеров рынка по отзывам клиентов.
Компания ежедневно получает множество отзывов от клиентов, которые освободились от долгового бремени.
Полный перечень услуг компании Банкрот Консалт
Бесплатные консультации на протяжении всей процедуры банкротства — разберут вашу ситуацию, объяснят все нюансы процесса и подберут оптимальное решение.
Тщательный анализ финансового положения и подбор стратегии для списания долгов по кредитам, микрозаймам, налогам и ЖКХ.
Сбор и подготовка документов для подачи в арбитражный суд, чтобы процедура прошла без задержек.
Заполнение и подача заявления о банкротстве с учетом всех юридических тонкостей.
Помощь с выбором финансового управляющего, который будет вести ваше дело.
Юридическая защита в суде на всех этапах процедуры банкротства физических лиц.
Защита от коллекторов и незаконных требований кредиторов — остановим звонки и визиты взыскателей.
Отмена незаконных принудительных взысканий судебными приставами, в том числе арестов счетов и удержаний из зарплаты.
Законное сохранение имущества, если оно не подпадает под реализацию конкурсной массы.
Постбанкротное сопровождение — помогут восстановить финансовое состояние и избежать проблем в будущем.
Оспаривание сделок, если кредиторы пытаются признать их фиктивными и вернуть имущество в конкурсную массу.
Снятие арестов и запретов на имущество и счета, наложенных в рамках исполнительного производства.
Восстановление кредитной истории после банкротства — рекомендации по улучшению финансового рейтинга.
Вам не нужно будет беспокоиться о судебных разбирательствах. Все юридические вопросы берет на себя юрист, который будет представлять ваши интересы в суде, собирать нужные документы, контролировать работу финансового управляющего и защищать ваши права как должника.
Юристы гарантируют, что после признания несостоятельности вы получите финансовую свободу и безопасность. Вы будете работать только на себя, а не на банки и МФО. Больше никто вам не будет предъявлять никаких претензий.
Также на сайте компании представлены реальные видеоотзывы клиентов, которые уже прошли процедуру банкротства. В них люди делятся своим опытом, рассказывают о процессе, результатах и том, как компания помогла им списать долги. Кроме того, вы можете ознакомиться с реальными кейсами — примерами успешно завершенных дел, где указаны суммы списанных задолженностей и сроки банкротства.
Не откладывайте решение проблемы! Получите бесплатную консультацию юриста и узнайте, как законно избавиться от долгов.
Федеральный Центр Банкротства Граждан
Портал Allbankrot — рейтинг площадок по банкротству выделяет компанию «Федеральный Центр Банкротства Граждан», которая демонстрирует высокий уровень работы. Благодаря комплексному подходу и эффективным стратегиям ведения дел, «ФЦБГ» подтверждает статус одного из лидеров рынка услуг по банкротству.
Федеральный центр банкротства граждан — это юридическая компания, которая работает с 2015 года и помогает физлицам списать долги на законных основаниях, избавиться от преследования кредиторами, штрафов и неустоек.
В штат компании входят не только юристы, но и бухгалтеры, аудиторы и эффективные антикризисные менеджеры. Компания сотрудничает с профессиональными арбитражными управляющими.
В услуги центра по банкротству входит следующее:
Помощь в реструктуризации кредита, уменьшении процентной ставки или увеличении срока выплаты.
Кредитные каникулы.
Помощь в исправлении кредитной истории для оформления последующих займов.
Подача жалобы на судебного пристава или коллектора, защита интересов клиента.
Правовое сопровождение при банкротстве — от подачи документов в суд до представления доказательств и взаимодействия с управляющим.
Помощь при признании несостоятельным через МФЦ, то есть в упрощенном порядке.
Сотрудники компании практикуют индивидуальный подход к каждому клиенту, что позволяет добиться успеха в рассмотрении конкретного случая, полностью списать долги от банковских организаций и МФО.
На бесплатной консультации специалисты изучат вашу ситуацию и предложат эффективные пути решения финансовых трудностей. Обратившись в Федеральный центр банкротства граждан, вы получите профессиональную помощь и возможность начать новую жизнь без долгов.
2Лекс
Компания «2 Лекс» находится на третьей строчке ТОПа от независимого портала Allbankrot.ru. Если вы ищете надежную компанию для процедуры банкротства, стоит обратить данную компанию и выбрать проверенных профессионалов.
Компания предлагает услугу «банкротство под ключ», что означает, что клиенту не нужно присутствовать на судебных процессах. Все юридические вопросы по банкротству физических лиц берет на себя юрист. Он будет представлять ваши интересы в суде, собирать необходимые документы, контролировать работу финансового управляющего и обеспечивать защиту ваших прав как должника.
Московская компания 2Лекс дает 100% гарантии освобождения от долгов, сохранения имущества и свободной жизни после завершения признания несостоятельности.
Кроме того, в перечень ее услуг входит:
банкротство индивидуальных предпринимателей под ключ;
помощь во внесудебной процедуре банкротства, в том числе — банкротство под ключ;
консультации по банкротству на всех стадиях признания несостоятельности;
анализ и правовая оценка перспектив клиента;
реструктуризация долгов и реализация имущества под ключ;
представительство и участие юриста в первом заседании по делу;
подача документов в суд;
подбор финансового управляющего.
За 20 лет работы на рынке компания избавила клиентов от долгов на сумму 215 млрд рублей. Каждому клиенту предоставляется персональный менеджер, с которым всегда можно быстро связаться и который будет сопровождать процесс банкротства физических лиц до полного освобождения от долгов.
Хотите списать долги, но сомневаетесь? Боитесь, что суд откажет в банкротстве или оставит часть долгов? Проконсультируйтесь с опытными юристами «2Лекс» — разберут ваш случай и найдут решение!
Банкротам
Юристы компании «Банкротам» проводят процедуру банкротства под ключ: начиная с подготовки документации и заканчивая получением решения суда о полном списании долгов клиента. Работают с суммами долга от 300 тысяч рублей. Дает гарантию: если долг не будет списан, компания возвращает деньги.
Команда «Банкротам» состоит из квалифицированных специалистов различного профиля, включая юристов по банкротству, оценщиков, арбитражных управляющих и адвокатов. За восемь лет работы в области банкротства и антикризисного управления компания успешно завершила более 200 дел, в рамках которых была полностью списана задолженность клиентов.
Что получают клиенты при выборе компании «Банкротам»:
Свободу от долгов. Суд спишет долги по займам, распискам, коммунальным платежам, штрафам и неустойкам.
Прекращение звонков. После подачи заявления на банкротство в Арбитражный суд клиента перестанут беспокоить кредиторы и судебные приставы; общение осуществляется только через финансового управляющего.
Сохранность средств. После завершения процедуры банкротства кредиторы не будут иметь права списывать средства с ваших счетов для погашения задолженности — такие действия незаконны и могут быть обжалованы.
На бесплатной консультации специалисты компании подробно разберут вашу ситуацию и предложат оптимальные варианты решения.
Банкирро
Юридическая компания «Банкирро работает с физическими лицами и способствует списанию долгов по кредитам, коммунальным платежам, штрафам, пеням и неустойкам. ЮК «Банкирро» результативно работает в сфере банкротства уже более 7 лет. За это время было списано долгов на сумму более 3,5 миллиарда рублей. Процент положительных решений в пользу клиентов превышает 99%.
Что берут на себя эксперты компании «Банкирро»:
Переговоры с представителями коллекторских служб и кредиторами.
Правовой анализ вашей документации и подготовку документов к подаче в суд.
Антикризисное управление.
Защиту имущества должника.
Полный юридический контроль за всеми этапами процедуры банкротства.
Предоставление арбитражного управляющего, которой будет действовать в интересах клиента.
Другие услуги по банкротству физлиц.
На первичной консультации юрист анализирует вашу ситуацию и предлагает возможные способы решения ваших проблем с долгами. Эта консультация предоставляется бесплатно, чтобы вы могли понять, какие шаги стоит предпринять для решения вопроса банкротства.
Бесплатная первичная консультация позволяет специалисту детально проанализировать вашу ситуацию и предложить оптимальные решения — от банкротства физических лиц под ключ до реструктуризации задолженности. Такой подход обеспечивает вам качественную юридическую помощь по банкротству и способствует быстрому и эффективному списанию долгов.
Банкротное агентство Дмитрия Зырянова
Юридическая компания «Банкротное агентство Дмитрия Зырянова» предлагает жителям города Пермь и Пермского Края услуги по списанию долгов, кредитов и налогов с гарантией. За время работы компании ее специалистами было завершено более 500 банкротных дел в пользу клиентов. Специалисты компании берут в работу только дела, в положительном результате которых они уверены.
Почему жители Перми и Пермского Края предпочитают банкротиться с компанией «Банкротное агентство Дмитрия Зырянова»?
Возможность удобной рассрочки под 0%, сроком до 15 месяцев.
Стоимость услуг по сопровождению банкротства ― на уровне региональной, ― то есть, на 20% ниже рыночной.
В договоре прописаны гарантии для клиента в случае недостижения положительного исхода дела.
Высокий уровень компетентности. Компания входит в ТОП–30 лучших компаний РФ по банкротству граждан.
Минимальная вовлеченность клиентов в процесс процедуры банкротства. От вас нужна только нотариальная доверенность, а сбор и подача документов, а также посещение судов вместо вас возьмут на себя специалисты компании.
Если вы хотите комфортно пройти процедуру банкротства, обращайтесь в компанию «Банкротное агентство Дмитрия Зырянова».
СитиАрбитр
Юридическая компания «СитиАрбитр» успешно оказывает услуги по банкротству физических лиц в России уже более 12 лет. Основное направление работы — банкротство физических лиц под ключ и защита должников по кредитам.
С момента вступления в силу закона №127 «О банкротстве физических лиц», специалисты компании завершили более 500 успешных дел и помогли списать свыше 1 миллиарда рублей долгов.
Компания предлагает юридическую помощь по банкротству, включая подачу заявления на банкротство физических лиц, защиту имущества, сопровождение на всех этапах процедуры и представительство в суде. Клиенты могут воспользоваться бесплатной консультацией по банкротству физических лиц, чтобы оценить перспективы дела и подобрать оптимальное решение.
Специалисты компании гарантируют своим клиентам:
Бесплатную первичную юридическую консультацию, на которой вы сразу поймете, подходит ли вам банкротство, а также будете ознакомлены с возможными сценариями процедуры;
Защиту от кредиторов и коллекторов сразу после заключения договора;
При невозможности банкротства ― содействие в реструктуризации долга или в рефинансировании кредита;
Возможность снижения ежемесячных платежей, а также списания штрафов и пени за просрочки;
Возможность списания всех долгов по кредитам, налогам, ЖКХ и штрафам;
Законное банкротство с минимальной вовлеченностью заказчика в процесс процедуры;
Возможность оплаты за ведение банкротства в рассрочку.
Обратитесь за консультацией по банкротству физических лиц, чтобы оценить перспективы вашего дела и выбрать оптимальный вариант решения проблемы с долгами.
Современная Защита
Юридическая компания «Современная защита» — одна из крупных в России, оказывающая юридические услуги по банкротству физических и юридических лиц, а также ликвидации компаний. За время работы выиграно свыше 17 000 дел. Головной офис расположен в Москве, а филиалы компании представлены в 34 регионах России.
Принципы работы компании:
Надежность — если клиента не признают банкротом, компания гарантированно возвращает 100% оплаты за услуги.
Защита от кредиторов — с момента подписания договора юристы берут на себя всю коммуникацию с банками, коллекторами и службами взысканий.
Доступность — компания считает, что каждый должник имеет законное право на защиту от кредиторов.
Вы можете оставить заявку на сайте и получить бесплатную консультацию по банкротству физических лиц.
Фирма представлена на 8 месте в рейтинге лучших компаний по банкротству от Allbankrot.
НССД
Компания «Национальная Служба Списания Долгов» работает по всей России. Она предлагает физическим лицам избавиться от долгов всего за 15 000 рублей в месяц. То есть людям предложено юридическое сопровождение процедуры с фиксированной абонентской платой.
Описание услуг НССД (Национальная служба списания долгов):
Бесплатная консультация опытного юриста по списанию долгов.
Банкротство «под ключ» до полного списания долгов с гарантией, прописанной в договоре.
Защита от коллекторов.
Реструктуризация долгов и сохранение имущества.
Банкротство физлиц с ипотекой.
Дистанционное банкротство, не выходя из дома.
Прекращение исполнительных производств, взысканий и снятие арестов.
Сбор документов, подготовка и подача заявления в суд.
Подача жалоб на неправомерные действия кредиторов.
Участие в деле арбитражного управляющего.
Представление интересов клиента в суде.
Компания работает на рынке 6 лет и специализируется на предоставлении юридических услуг по списанию задолженностей по всей России. Действует в соответствии с законом №127-ФЗ.
Если долги составляют в совокупности до 200 тыс. рублей, банкротство обойдется человеку в 4 900 рублей ежемесячно. Если долг уже составляет до 3 млн рублей, то платить каждый месяц юристам придется 15 000 рублей; при 3–6 млн рублей — 25 000 рублей в месяц; при 10 млн рублей и выше — 35 000 рублей в месяц.
Отметим, что эти платежи не бесконечные — процедура банкротства обычно требует 8–9 месяцев, поэтому все ограничения носят временный характер.
В работе используются только проверенные решения, которые помогут вам сохранить имущество. Кроме полного списания долгов, также предлагают услугу реструктуризации задолженности. Каждый желающий может обратиться за консультацией, которая стоит 0 рублей. Это позволит человеку понять, стоит ли ему банкротиться с юристами или можно будет обойтись своими силами.
Федеральный Центр Банкротства
Юридическая компания «ФЦБ» имеет представительство в разных регионах России и помогает гражданам страны избавиться от кредитов и долгов через процедуру банкротства физлиц. С помощью специалистов центра более 8,5 тысяч граждан уже списали свои долги и кредиты.
Преимущества обращения в компанию «Федеральный центр банкротства» для проведения банкротства физлиц:
Экспертами компании осуществляется самостоятельный сбор документации, необходимой для формирования пакета на подачу в суд.
Минимальная вовлеченность клиентов в процесс их банкротства.
Возможность получить дополнительную скидку в размере 5000 рублей, если клиент заключил договор с другими компаниями, а потом решил банкротиться с «Федеральным центром банкротства».
Если вы задумали оформить банкротство, то в «Федеральном центре банкротства» вам помогут.
Как выбрать надежную компанию по банкротству и не попасть на мошенников
Не каждая юридическая фирма заслуживает доверия. Какие компании точно не должны входить в ТОП–10 рейтинга по банкротству физических лиц? Как не нарваться на мошенников и выбрать действительно надежную организацию?
10 тревожных признаков, которые должны вас насторожить:
Негативные отзывы — если клиенты называют компанию мошенниками, лучше держаться от нее подальше.
Отсутствие возврата средств — если долги не списаны, а фирма не предусматривает возврат денег даже частично, это повод задуматься.
Запутанный договор — наличие звездочек, мелкого шрифта и сложных формулировок может привести к неприятным сюрпризам.
Нет специализации — компании, работающие во всех сферах права сразу, часто не обладают достаточной экспертизой в банкротстве.
Размытые цены — отсутствие фиксированных тарифов или четких условий оплаты.
Маленький опыт в банкротстве — даже если юристы разбираются в праве, важно, чтобы они имели реальный опыт в процедуре банкротства.
Смена названия и реквизитов — если компания часто меняет юр. адрес и ИНН, это тревожный сигнал.
Отсутствие гарантий — если в договоре нет четких условий по возврату средств и обязательств компании.
Неясные условия рассрочки — слишком низкий ежемесячный платеж может скрывать огромный срок выплат и в итоге привести к значительной переплате.
Один офис на всю страну — если компания заявляет, что работает по всей России, но у нее только один офис и нет филиалов, стоит проверить ее надежность.
Какие схемы мошенничества используют нечестные компании
«Банкротство без суда» — предлагают «упрощенную» схему списания долгов, обещая, что можно не обращаться в суд. На деле — это просто выкачивание денег.
Фиктивные скидки и акции — заманивают клиентов нереально низкими ценами, а после заключения договора выясняется, что нужно доплачивать за каждую услугу отдельно.
Фирмы-однодневки — создают сайт, рекламируют свои услуги, собирают предоплату и исчезают.
Необоснованное увеличение сроков — искусственно затягивают процесс банкротства, чтобы клиент дольше платил им деньги.
«Гарантия 100% списания» — банкротство — это судебная процедура, где есть разные риски. Честные компании не дают абсолютных гарантий, а анализируют шансы каждого клиента.
Как проверить компанию перед обращением
Проверить юридические данные — ИНН, ОГРН, реквизиты компании можно найти в открытых реестрах (nalog.ru, rusprofile.ru, kartoteka.ru).
Почитать реальные отзывы — ищите независимые площадки с отзывами.
Запросить образец договора — добросовестные фирмы не скрывают условия сотрудничества.
Посмотреть судебную практику — на сайте kad.arbitr.ru можно найти дела, где участвовала компания, и посмотреть, как часто она выигрывает суды.
Связаться с бывшими клиентами — если у вас есть знакомые, которые проходили процедуру банкротства, уточните у них, к кому они обращались и довольны ли результатом.
Мы собрали для вас список проверенных компаний, которые соответствуют критериям надежности. Ознакомьтесь с нашим независимым рейтингом, чтобы выбрать лучших специалистов в сфере банкротства физических лиц.
Реклама: ООО «БАНКРОТ КОНСАЛТ», ИНН 7704250024, erid: 2W5zFGjewxk
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