Компания «Банкрот Консалт» — лидер в рейтинге компаний по банкротству согласно независимому порталу Рейтинг Банкрот.

Эксперты портала формируют рейтинг юридических компаний по банкротству физических лиц, анализируя ключевые показатели эффективности: успешность дел, профессионализм юристов, уровень клиентского сервиса и прозрачность работы.

Банкрот Консалт первые в стране, кто провел процедуру банкротства физического лица. Смотрите репортаж на телеканале Россия.

Портал Pravotop составляет рейтинг компаний по банкротству, помогая людям выбрать лучших специалистов по списанию долгов. В число лидеров рейтинга вошла компания «Банкрот Консалт», что подтверждает ее надежность и высокий уровень юридической помощи.

Юридическая помощь по всей России с гарантированным списанием долгов. Юристы компании работают с 2002 года, выиграли более 20 000 дел и списали более 6 млрд рублей долгов.

Банкротство под ключ с рассрочкой — удобные условия оплаты, можно запланировать платежи на 12 месяцев.

Финансовая свобода — после процедуры вам больше не будут предъявлять претензии банки и МФО.

Юристы с опытом от 7 лет — все специалисты ежегодно проходят аттестацию.

Работают по всей России — сопровождение клиентов независимо от региона проживания.

Сотрудничаем с лучшими финансовыми управляющими, что гарантирует оперативный запуск процедуры банкротства.

Помогают при банкротстве в сложных случаях:

Ипотека и залоговые кредиты — помогаем сохранить имущество.

Автомобиль, не снятый с регистрации — поможем разобраться с нюансами.

Оспаривание сделок — защищаем клиентов, если перед банкротством были заключены сделки по отчуждению имущества.

Компания «Банкрот Консалт» состоит из более 70 опытных юристов, которые оказывают юридическую помощь по банкротству физических лиц на каждом этапе процедуры банкротства. Специалисты помогают клиентам не только в подаче на банкротство физических лиц, но и предлагают помощь поддерживая связь и решая возникающие вопросы.

Если вы уже обратились в другую компанию, «Банкрот Консалт» предложит помощь, проведя проверку документов при банкротстве на скрытые условия и риски, чтобы избежать неожиданных затрат.

Банкрот Консалт — один из лидеров рынка по отзывам клиентов.

Компания ежедневно получает множество отзывов от клиентов, которые освободились от долгового бремени.