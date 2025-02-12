Как оформить займ единственного участника ООО в качестве финансовой помощи

Если единственный участник компании вносит денежные средства в качестве беспроцентного займа, а ООО ликвидируется, то необходимо оформить займ в качестве безвозмездной финансовой помощи. Рассказываем, как это сделать и какие риски стоит учесть.

Чтобы переквалифицировать договор займа в финансовую помощь, нужно оформить к договору дополнительное соглашение. В нем стоит указать, что с 01.01.2025 (или с другой даты) полученные заемные средства признаются финансовой помощью учредителя.

В бухгалтерском учете нужно сделать такие записи: Дт 66 (67) — Кт 83. А вот в налоговом учете безвозмездная финансовая помощь единственного учредителя не признается доходом по пп. 11 п. 1 ст. 251 НК.

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Однако есть определенные риски. Несколько лет Минфин пишет, что пп. 11 п. 1 ст 251 НК неприменим в этой ситуации, так как не происходит передача имущества (см. письма Минфина от 15.05. 2021 № 03-03-06/1/36775, от 21.05.2021 № 03-03-06/1/39010). А значит есть риск, что при ликвидации ФНС может заинтересоваться этой ситуацией и доначислить налог на прибыль.