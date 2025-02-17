Какой подписью должна быть заверена электронная «первичка» для подтверждения расходов по прибыли

В отношении всех расходов, принимаемых к учету, неизменно действует главное правило: они должны быть обоснованы, документально подтверждены, направлены на получение в будущем дохода. Таковы нормы пункта 1 статьи 252 НК.

Источник: Бухгалтерия.ру

Минфин в письме от 20.01.2025 № 03-03-06/1/3562 напомнил о необходимости оформлять первичные расходные документы и уточнил требования к электронной первичке.

Вывод минфиновцев простой и очевидный: «для целей налогового учета первичный учетный документ в виде электронного документа должен соответствовать требованиям бухгалтерского законодательства, а также законодательства, регулирующего порядок составления электронных документов и правила их подписания электронной подписью». Разберемся, что конкретно означает эта формулировка.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами:

Документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством либо в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве.

В документах должны быть указаны обязательные реквизиты , установленные в пункте 2 статьи 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Первичный учетный документ , может быть, составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (ЭП) (пункт 5 статьи 9 закона № 402-ФЗ).

Документы могут прямо подтверждать расходы (например, чек, акт, накладная) либо косвенно (например, таможенная декларация, приказ о командировке, проездные документы, отчеты о выполненной работе в соответствии с договором).

Информация в электронной форме, подписанная простой ЭП или неквалифицированной ЭП, признается электронным документом, равнозначным бумажному с собственноручной подписью (п. 2 ст. 6 закона № 63-ФЗ).

Нормативные акты и соглашения между участниками ЭДО, позволяющие признать электронный документ, подписанный неквалифицированной ЭП, равнозначным бумажному, должны предусматривать порядок проверки электронной подписи.

Первичный учетный документ в электронном формате может быть принят к учету, если:

Подписан простой ЭП или неквалифицированной ЭП, квалифицированной ЭП.

Между партнерами заключено соглашение о переходе на ЭДО и применении НЭП (ч. 2 ст. 6 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Для каких документов подходит НЭП

Возможность использования неквалифицированной электронной подписью (НЭП) определяется законодательством и соглашением между сторонами. В целом, НЭП можно подписывать неформализованные документы.

Как правило, такую подпись могут использовать сотрудники компании для внутренних и внешних документов, в том числе те, которыми обмениваетесь с партнерами, поставщиками клиентами или заказчиками. Например:

договоры оказания услуг или поставки,

договоры ГПХ (гражданско-правового характера),

дополнительные соглашения и приложения к ним,

акты выполненных работ, оказанных услуг и пр.,

документы для взаимодействия с дистанционными работниками,

накладные, акты,

приказы, служебные записки, заявления, распоряжения,

официальные письма на бланке организации,

счета,

технические задания.

Вышеуказанные документы не запрещено подписывать и КЭП. Так даже удобнее в небольшой компании. Одна подпись для всех документов.

Документ, подписанный НЭП, будет юридически значимым, при условии, что у вас есть подписанное с партнерами соглашение (ч. 2 ст. 6 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Во многих системах ЭДО это реализовано на этапе присоединения к лицензионному договору, частью которого является соглашение о признании НЭП аналогом собственноручной подписи.

Для каких документов не подходит НЭП

Неквалифицированная электронная подпись (НЭП) не подойдет при взаимодействии с госорганами. В частности, ей нельзя подписывать документы при участии в электронных торгах и аукционах, заявления на регистрацию ООО и ИП, внесение изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, налоговую отчетность организации.

Для каких документов подходит НЭП

Возможность использования неквалифицированной электронной подписью (НЭП) определяется законодательством и соглашением между сторонами.

НЭП можно подписывать неформализованные документы. Как правило, такую подпись могут использовать сотрудники компании для внутренних и внешних документов, в том числе те, которыми обмениваетесь с партнерами, поставщиками клиентами или заказчиками.

Например: договоры оказания услуг или поставки, договоры ГПХ (гражданско-правового характера), дополнительные соглашения и приложения к ним; акты выполненных работ, оказанных услуг и пр., документы для взаимодействия с дистанционными работниками, накладные, акты; приказы, служебные записки, заявления, распоряжения, официальные письма на бланке организации и т.п.

Документ, подписанный НЭП, будет юридически значимым, при условии, что у вас есть подписанное с партнерами соглашение (ч. 2 ст. 6 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Во многих системах ЭДО это реализовано на этапе присоединения к лицензионному договору, частью которого является соглашение о признании НЭП аналогом собственноручной подписи.