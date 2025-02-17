Как можно отличить коллектора от мошенника

Мошенники продолжают создавать все новые схемы обмана граждан, представляясь сотрудниками банка, работниками правоохранительных органов или коллекторами. Как не попасть в ловушку злоумышленников и выяснить, действительно ли к вам обратились профессиональные взыскатели?

Прежде всего, во время телефонного разговора с собеседником, представившимся коллектором, необходимо выяснить его ФИО, название организации, которую он представляет, номер телефона учреждения и его адрес.

После этого разговор стоит закончить и провести небольшое расследование. Если вам не удалось найти в интернете организацию с указанными реквизитами, почти наверняка звонок был мошенническим.

Если же такая организация нашлась, и она на самом деле занимается взысканием просроченной задолженности, нужно проверить, имеет ли она право на подобный вид деятельности. Реестр зарегистрированных коллекторских агентств есть на сайте ФССП.

После этого можно позвонить самим коллекторам и выяснить, числитесь ли вы в базе должников, и если да — по какой причине.

Важно помнить, что коллекторы не имеют права угрожать, применять силу или сообщать сведения о должниках третьим лицам.

Во всех случаях нарушения своих прав гражданин может и должен обратиться с жалобой в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств, Федеральную службу судебных приставов, а также в полицию.

Если у вас нет планов отдавать деньги коллекторам (даже с хорошим дисконтом) — вы можете вообще ничего им не объяснять и не выяснять, а просто блокировать номер звонившего, а при возможности — сменить свой номер телефона, чтобы вас не доставали звонками. Это ваше право.