Нужно ли индексировать пособие по уходу за ребенком

В 2025 году предусмотрена индексация пособий. Рассказываем, распространяется ли она на максимальный размер пособия по уходу за ребенком.

С 1 февраля прошла гарантированная индексация выплат на ребенка, установленная в фиксированном размере согласно ФЗ от 30.11.2024 № 423-ФЗ. Суммы выросли на 7,3% (коэффициент 1,073), что соответствует уровню инфляции.

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Однако индексируется только минимальный размер пособий согласно ст. 4.2 ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ. Для исчисления среднего заработка для пособия берется заработок за два года, предшествующих году, когда берется отпуск по уходу за ребенком.

Но с учетом предельных величин базы для начисления страховых взносов. Для расчета в 2024 году брали данные за 2023 и 2022 год, в том числе и предельные базы за эти года.

Если пособие было назначено в 2024 году в максимальном размере, то в 2025 году оно не изменится. Потому что не меняются годы, которые брались для расчета среднего заработка.