Поставщик выплатил компенсацию организации на УСН: как отразить операцию в 1С

Если компания получает компенсацию от поставщика, то ее нужно отразить в 1С. Разбираемся, какие проводки нужно использовать и включать ли эту выплату в налогооблагаемую базу.

Ситуация: компания на УСН приобрела услуги по онлайн-продвижению. У поставщика возникли технические неполадки на сервере, поэтому он выплатил организации компенсацию. Поставщик учел ее в счете погашения задолженности, а как следует учесть операцию организации в 1С?

Компенсацию нужно учесть в налоговом учете в качестве внереализационного дохода. По п. 1 ст. 346.15 и п. 1 ст. 258 НК такая выплата является объектом налогообложения на УСН. Безопаснее учесть компенсацию можно в момент начисления. В 1С нужно оформить «Запись книги доходов и расходов УСН» (раздел «Операции» в блоке «УСН»).

Научитесь отражать все операции в 1С без труда на курсе повышения квалификации Работа в программе 1С: с нуля до отчетности. Вы сможете изучить программу с самых основ и структурировать имеющиеся знания, чтобы автоматизировать часть своих задач, снять лишнюю нагрузку и освободить время на более интересную работу. Сейчас курс можно купить со скидкой 73% за 7 900 рублей.

А в 1С эту операцию нужно ввести вручную. Задолженность поставщика по компенсации отражается такими проводками: Дт 76.02 — Кт 91.01.

Если она оплачивается, то нужно отразить с помощью документа «Поступление на счет» с видом «Прочие поступления» Дт 51 — Кт 76.02. Если она зачтена в уплату задолженности, то отразить нужно с помощью документа «Операция, введенная вручную» на дату акта взаимозачета с проводками Дт 62.01 Кт 76.02.