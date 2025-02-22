Итоги недели (17–21 февраля 2025 года): Соглашение с ОАЭ, запреты для IT, новые правила от Минфина и стратегия ФНС до 2030 года

Прошедшая неделя принесла важные изменения: Россия подписала соглашение с ОАЭ, IT-компаниям ужесточат аккредитацию, а Минфин разъяснил правила учета дивидендов. На налоговом форуме РСПП обсуждали реформы, а ФНС представила стратегию до 2030 года. Разбираем ключевые события.

Соглашение об избежании двойного налогообложения с ОАЭ

17 февраля в Абу-Даби подписано Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и ОАЭ. Документ предусматривает ставку налога у источника для дивидендов, процентов и роялти по формуле 10% — 10% — 10%.

Соглашение также содержит нетипичные положения в отношении обложения НДФЛ сотрудников, работающих удаленно. Для вступления в силу необходима ратификация, которая ожидается в 2025 году, а применение норм документа начнется с 2026 года.

Минфин разъяснил порядок учета дивидендов в таможенной стоимости

Опубликовано разъяснение Минфина о включении дивидендов в таможенную стоимость ввозимых товаров. В документе указано, при каких условиях дивиденды не нужно включать в расчет таможенной стоимости.

Проект об аккредитации IT-компаний: новые требования

Появился проект Постановления Правительства с поправками в правила аккредитации IT-компаний. Важные изменения:

  • Запрет на аккредитацию для компаний, у которых иностранные бенефициары владеют более 50%.

  • Крупные IT-компании должны инвестировать не менее 5% от сэкономленных налоговых льгот в работу с профильными вузами.

Налоговый форум РСПП: ключевые темы

На Неделе российского бизнеса прошел Налоговый форум РСПП, на котором бизнес предложил:

  • Введение семейного налогообложения.

  • Фиксацию параметров ФИНВ в НК РФ.

  • Индексацию порогов прогрессивной шкалы НДФЛ.

  • Отмену ограничений на перенос накопленных налоговых убытков.

Также обсуждалось усиление контроля трансфертного ценообразования и рост налоговых рисков.

ФНС опубликовала план работы на 2025–2030 годы

Федеральная налоговая служба опубликовала план деятельности на 2025 год и последующий период до 2030 года. Среди ключевых направлений:

  • Автоматизация определения статуса налогового резидентства на основе данных о пересечении границы.

  • Сокращение случаев обязательного предоставления декларации по НДФЛ.

  • Оптимизация отчетности для налогоплательщиков с обособленными подразделениями.

Великобритания и Швеция приостановили соглашения об избежании двойного налогообложения

В начале февраля Великобритания и Швеция объявили о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения с Россией.

  • Сообщение от правительства Великобритании: документ.

  • Сообщение правительства Швеции: документ.

Это может повлиять на налоговую нагрузку компаний и физических лиц, ведущих деятельность в этих странах.

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