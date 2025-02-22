Итоги недели (17–21 февраля 2025 года): Соглашение с ОАЭ, запреты для IT, новые правила от Минфина и стратегия ФНС до 2030 года

Соглашение об избежании двойного налогообложения с ОАЭ
17 февраля в Абу-Даби подписано Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и ОАЭ. Документ предусматривает ставку налога у источника для дивидендов, процентов и роялти по формуле 10% — 10% — 10%.
Соглашение также содержит нетипичные положения в отношении обложения НДФЛ сотрудников, работающих удаленно. Для вступления в силу необходима ратификация, которая ожидается в 2025 году, а применение норм документа начнется с 2026 года.
Минфин разъяснил порядок учета дивидендов в таможенной стоимости
Опубликовано разъяснение Минфина о включении дивидендов в таможенную стоимость ввозимых товаров. В документе указано, при каких условиях дивиденды не нужно включать в расчет таможенной стоимости.
Проект об аккредитации IT-компаний: новые требования
Появился проект Постановления Правительства с поправками в правила аккредитации IT-компаний. Важные изменения:
Запрет на аккредитацию для компаний, у которых иностранные бенефициары владеют более 50%.
Крупные IT-компании должны инвестировать не менее 5% от сэкономленных налоговых льгот в работу с профильными вузами.
Налоговый форум РСПП: ключевые темы
На Неделе российского бизнеса прошел Налоговый форум РСПП, на котором бизнес предложил:
Введение семейного налогообложения.
Фиксацию параметров ФИНВ в НК РФ.
Индексацию порогов прогрессивной шкалы НДФЛ.
Отмену ограничений на перенос накопленных налоговых убытков.
Также обсуждалось усиление контроля трансфертного ценообразования и рост налоговых рисков.
ФНС опубликовала план работы на 2025–2030 годы
Федеральная налоговая служба опубликовала план деятельности на 2025 год и последующий период до 2030 года. Среди ключевых направлений:
Автоматизация определения статуса налогового резидентства на основе данных о пересечении границы.
Сокращение случаев обязательного предоставления декларации по НДФЛ.
Оптимизация отчетности для налогоплательщиков с обособленными подразделениями.
Великобритания и Швеция приостановили соглашения об избежании двойного налогообложения
В начале февраля Великобритания и Швеция объявили о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения с Россией.
Это может повлиять на налоговую нагрузку компаний и физических лиц, ведущих деятельность в этих странах.
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