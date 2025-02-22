Итоги недели (17–21 февраля 2025 года): Соглашение с ОАЭ, запреты для IT, новые правила от Минфина и стратегия ФНС до 2030 года

17 февраля в Абу-Даби подписано Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и ОАЭ. Документ предусматривает ставку налога у источника для дивидендов, процентов и роялти по формуле 10% — 10% — 10%.

Соглашение также содержит нетипичные положения в отношении обложения НДФЛ сотрудников, работающих удаленно. Для вступления в силу необходима ратификация, которая ожидается в 2025 году, а применение норм документа начнется с 2026 года.