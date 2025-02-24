Туристический налог: кто уплачивает, как рассчитать и учесть в налоговом учете

С 1 января 2025 года организации уплачивают не курортный сбор, а туристический налог. Рассказываем: кто его уплачивает, как он рассчитывается и как правильно отражать его в учете.

Туристический налог уплачивают организации и физлица, у которых есть места временного проживания на праве собственности или ином праве.

Согласно ст. 418.4 НК для расчета туристического налога берется сумма без НДС. Этот налог не начисляется на сумму туристического налога, поэтому он не отражается в счете-фактуре.

Согласно письму Минфина от 17.10.2024 № 03-05-08/100577 туристический налог не требуется выделять в кассовых чеках и бланках строгой отчетности.

Туристический налог был введен с 1 января 2025 года. О других важных бухгалтерских изменений 2025 года можно узнать на Весенней конференции для бухгалтеров «БухВесна-2025». 13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры страны, звезды налогов, отчетности и проверок, которые на практических примерах расскажут, как работать в 2025 году. На Конференции вы сможете лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Купить билет.

При УСН с объектом «Доходы» туристический налог не учитывается по п. 1 ст. 346.15 и п. 1 ст. 346.18 НК. А если организация применяет УСН «Доходы минус расходы», то туристический налог не включается ни в доходы, ни в расходы согласно п. 1 ст. 346.15, пп. 22 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.18 НК.

Цену туристический налог не увеличивает. Он начисляется в момент полного расчета с потребителем. Если организация получает частичный аванс за услуги временного проживания, в этот момент налог не исчисляется.

То есть если потребитель оплатил услугу в размере 50% в марте (в I квартале), окончательный расчет произошел в июне (в II квартале), а проживал он в гостинице в июле (в III квартале), то налог исчисляется во II квартале.