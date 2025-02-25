Как ООО на ОСНО рассчитать себестоимость продукции

Метод формирования себестоимости продукции указывается в учетной политике организации. В общем случае в фактическую себестоимость включаются:
прямые затраты, которые относятся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг по п. 24 ФСБУ 5/2019;
косвенные затраты, распределяемые между конкретными видами продукции обоснованным способом, установленным организацией самостоятельно по п. 25 ФСБУ 5/2019.
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Согласно МСФО (IAS) 2 «Запасы», косвенные затраты включают постоянные и переменные производственные накладные расходы, то есть общепроизводственные расходы по счету 25. Если в качестве расходов выступает электроэнергия на технологические цели и аренда производственных помещений, то такие затраты, учтенные на счете 25, нужно распределять на себестоимость отдельных видов продукции.
В ФСБУ 5/2019 не указано, как нужно распределять косвенные расходы между отдельными видами продукции. Эти положения организация должна предусмотреть в учетной политике.
В массовом и серийном производстве организация вправе оценивать готовую продукцию по сумме прямых затрат (без включения косвенных) или по сумме плановых (нормативных) затрат. Также нельзя формировать себестоимость продукции только исходя из сырья.
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