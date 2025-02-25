Как отражать в учете агентский договор с международной компанией

Если компания заключила агентский договор на перевод денег с международной компанией, то возникает множество вопросов: становится ли компания налоговым агентом по НДС или налогу на прибыль? Разбираемся, как в такой ситуации быть с налогами.

По отношению к агенту организация не будет налоговым агентом ни по НДС, ни по налогу на прибыль. НДС взимается в случае, если местом реализации признается территория РФ.

По общему правилу оно определяется как место нахождения продавца товаров. Исключения указаны в п. 4 ст. 148 НК. В перечне нет агентских услуг, поэтому доход агента не облагается НДС.

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Налог на прибыль иностранные организации уплачивают в случаях, когда они получают доходы от источников в РФ согласно п. 1 ст. 306 НК. Такие доходы поименованы в ст. 309 НК. Агентское вознаграждение не указано в перечне, поэтому оно не облагается налогом на прибыль.

Налоговый расчет о суммах, выплаченных иностранным организациям сдают налоговые агенты по налогу на прибыль. То есть в случаях, когда иностранная организация обязана уплачивать российский налог на доходы и при этом у нее нет представительства или филиала в РФ.

Так как дохода от источника в РФ нет, организация не становится налоговым агентом по налогу на прибыль. Организации не нужно сдавать расчет о выплаченных доходах иностранным организациям, если нет других данных для его заполнения согласно письмо ФНС от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@.

Также будет валютный контроль. Его вид зависит от суммы контракта. По операциям суммой до 1 млн руб. организация просто указывает в платежном поручении код операции. Однако такие детали стоит уточнять в своем банке.