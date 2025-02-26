Просто об упрощенке с НДС

Нужно ли включать в базу по НДС на УСН в 2025 году оплату за реализацию, произведенную в 2024 году?
Минфин считает, что нет – письмо от 03.10.2024 № 03-07-11/95799. Ведомство приводит такие обоснования:
В 2024 году упрощенцы еще не были плательщиками НДС в силу действовавших на тот момент положений НК РФ (за исключением отдельных случаев при экспорте и импорте и налоговом агентировании);
Поэтому включать в налоговую базу по НДС суммы оплаты, полученные плательщиком УСН после 1 января 2025 года за товары (работы, услуги), реализованные им в период до 1 января 2025 года, оснований не имеется.
ФНС в Методических рекомендациях (для упрощенцев с НДС) этот вопрос как-то пропустила. Поэтому ориентируемся на мнение Минфина, помним, что для НДС «спусковым крючком» для включения в базу и начисления налога является именно отгрузка, и с того, что было отгружено в 2024 году, а оплачено в 2025-ом НДС не начисляем.
На 01.01.2025 обязанности уплачивать НДС не было, но в течение года доход превысил 60 млн. руб. – как начинать платить НДС?
Если доходы за 2024 год были меньше 60 млн. руб., а в течение 2025 года превысили этот лимит (при этом не превысили 450 млн. руб., при которых можно применять УСН), то начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения лимита, упрощенец обязан исчислять и уплачивать НДС в бюджет.
Пример
С 1 января 2025 года у налогоплательщика УСН не возникло обязанность исчислять и уплачивать НДС. Однако в мае 2025 года доходы с начала года составили 65 млн рублей. Соответственно, с января по май 2025 года налогоплательщик не исчисляет и не уплачивает НДС , а по операциям с 1 июня 2025 года должен начать исчислять и уплачивать.
Этот вопрос как раз разобран в Методических рекомендациях ФНС (письмо от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@)
Как правильно посчитать и заявить НДС с аванса на УСН при ставке 5% (7%)?
По общему порядку налоговую базу по НДС нужно определять как более раннюю из следующих дат:
день отгрузки (передачи) ТРУ;
день оплаты (аванс) в счет предстоящих поставок ТРУ).
Правило с 2025 года распространяется и на налогоплательщиков на УСН.
То есть, получается, что упрощенец (вне зависимости от применяемой ставки НДС) обязан исчислять и уплатить НДС, если до даты отгрузки получит аванс.
❗Обратите внимание! Налоговая база при получении аванса определяется по расчетной ставке (в том числе НДС). Поэтому если применяются специальные ставки, то для исчисления НДС ставке 5% соответствует расчетная ставка - 5/105, ставке 7% - 7/107.
При этом по правилам НК РФ НДС следует исчислить как при получении аванса, так и при последующей отгрузке в счет аванса. Отсюда возникает ситуация, которая ведет к двойному налогообложению. Чтобы этого избежать, ранее исчисленный с аванса НДС нужно принять к вычету в момент исчисления НДС с отгрузки. При этом не важно, какая ставка НДС используется и какой вариант УСН применяется. Вычет НДС, ранее уже уплаченного с аванса, возможен.
Пример (из Методических рекомендаций ФНС)
В марте 2025 года налогоплательщик УСН (применяет ставку НДС 5%) получил аванс в сумме 105 рублей с учетом НДС.
С аванса НДС исчислен по расчетной ставке 5/105, то есть (105 x 5/105) = 5 рублей.
Эта сумма налога отражается в декларации по НДС и уплачивается в бюджет за 1 квартал 2025 года.
Во 2 квартале 2025 года произведена отгрузка в счет этого аванса. НДС исчислен с отгрузки:
100 x 5% = 5 рублей
Эта сумма налога подлежит отражению в декларации по НДС за 2 квартал 2025 года. Одновременно НДС, исчисленный с аванса в 1 квартале, заявляется к вычету в декларации за 2 квартал 2025 года. Таким образом не возникает задвоения налога к уплате.
Начать дискуссию