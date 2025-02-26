Просто об упрощенке с НДС

По общему порядку налоговую базу по НДС нужно определять как более раннюю из следующих дат:

день отгрузки (передачи) ТРУ;

день оплаты (аванс) в счет предстоящих поставок ТРУ).

Правило с 2025 года распространяется и на налогоплательщиков на УСН.

То есть, получается, что упрощенец (вне зависимости от применяемой ставки НДС) обязан исчислять и уплатить НДС, если до даты отгрузки получит аванс.

❗Обратите внимание! Налоговая база при получении аванса определяется по расчетной ставке (в том числе НДС). Поэтому если применяются специальные ставки, то для исчисления НДС ставке 5% соответствует расчетная ставка - 5/105, ставке 7% - 7/107.

При этом по правилам НК РФ НДС следует исчислить как при получении аванса, так и при последующей отгрузке в счет аванса. Отсюда возникает ситуация, которая ведет к двойному налогообложению. Чтобы этого избежать, ранее исчисленный с аванса НДС нужно принять к вычету в момент исчисления НДС с отгрузки. При этом не важно, какая ставка НДС используется и какой вариант УСН применяется. Вычет НДС, ранее уже уплаченного с аванса, возможен.

Пример (из Методических рекомендаций ФНС) В марте 2025 года налогоплательщик УСН (применяет ставку НДС 5%) получил аванс в сумме 105 рублей с учетом НДС. С аванса НДС исчислен по расчетной ставке 5/105, то есть (105 x 5/105) = 5 рублей. Эта сумма налога отражается в декларации по НДС и уплачивается в бюджет за 1 квартал 2025 года. Во 2 квартале 2025 года произведена отгрузка в счет этого аванса. НДС исчислен с отгрузки: 100 x 5% = 5 рублей

Эта сумма налога подлежит отражению в декларации по НДС за 2 квартал 2025 года. Одновременно НДС, исчисленный с аванса в 1 квартале, заявляется к вычету в декларации за 2 квартал 2025 года. Таким образом не возникает задвоения налога к уплате.