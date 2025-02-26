Какие столбцы из отчета о реализации от маркетплейса нужно включить в КУДиР

При ведении учета торговли на маркетплейсе нужно знать множество нюансов: правильно учитывать доходы и расходы, отражать комиссию онлайн-площадки и сверяться по полученной выручке. Рассказываем, какие данные из отчета о реализации нужно включить в КУДиР.

В отчете о реализации от маркетплейса есть несколько граф, на которые стоит обратить внимание:

реализовано на сумму — это сумма, которую заплатил покупатель за товар;

комиссия за продажу по категории — ставка вознаграждения маркетплейса в процентах;

цена продавца с учетом скидки — цена, по которой продавец согласен продать данный товар. Если скидки конечным покупателям предоставляет не маркетплейс, а сам продавец, то онлайн-площадка их не компенсирует;

итого комиссия с учетом скидок и наценки — расчет комиссии маркетплейса в качестве процента вознаграждения от цены продавца;

вознаграждение — сумма, которую получит маркетплейс фактически в качестве вознаграждения;

итого к начислению — сумма, которую заработал продавец от продажи своих товаров за вычетом комиссии маркетплейса. Она рассчитывается как разница между суммой столбцов «Реализовано на сумму», «Доплата за счет» и столбцом «Итого комиссия с учетом скидки и наценки».

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И хотя маркетплейс перечисляет суммы в соответствии с последней графой, включать в налогооблагаемый доход нужно всю сумму выручки от реализации товаров по п. 1 ст. 346.17 НК, то есть до удержания онлайн-площадкой комиссии и стоимости услуг по хранению, упаковке и доставке.

Полученные от маркетплейса баллы не являются доходом и не подлежат налогообложению. Однако если они используются для оплаты услуг площадки, то их нужно учитывать в расчетах по УСН. Для этого их можно включить в затраты по статье «Реклама и иные маркетинговые расходы» или «Другие расходы» в налоговой декларации.