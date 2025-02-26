Как отражать в бухучете модернизацию ПО

Если компания решила изменить свое программное обеспечение, то необходимо правильно отразить такую операцию в бухгалтерском учете. Рассказываем, как учитывать модернизацию по правилам ФСБУ.

Прежде всего стоит определить: обновление программного обеспечения — это модернизация или приведение программы в актуальное состояние в связи с изменением законодательства.

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В первом случае у программы появляются новые функции, а затраты капитализируются (добавляются к первоначальной стоимости прежнего НМА). Если это актуализация программы, то затраты относятся к расходам текущего периода и списываются в момент, когда они понесены. Если сотрудники одновременно занимаются доработкой и модернизацией, то их зарплату по этой работе нужно разделять.

Согласно ФСБУ 14/2022 нематериальный актив выступает результатом интеллектуальной деятельности, который будет в течение периода свыше 12 месяцев приносить организации экономические выгоды.

Последние могут возникать от использования объекта в самой организации и от предоставления прав на использование другим компаниям. Выделять отдельно нематериальный актив для собственных нужд и для передачи прав не нужно.