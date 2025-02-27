В НК введено понятие счета цифрового рубля: что это означает для бизнеса

с 1 января 2025 года в Налоговый кодекс включено понятие счета цифрового рубля. В статье разберемся, как это изменение, вступившее в силу в самом начале этого года, повлияет на бизнес в контексте налоговых правоотношений.

Что такое цифровой рубль

В статье 11 Налогового кодекса, которая служит своего рода словарем к основному тексту, появилось новое понятие — счет цифрового рубля. Это специальный счет, который открывается оператором платформы на основании соответствующего договора.

Оператором выступает Банк России, а сам цифровой рубль представляет собой новую форму денег, выпускаемую в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Таким образом, цифровой рубль становится третьей, инновационной формой национальной валюты.

Почему появился цифровой рубль

Внедрение цифрового рубля обусловлено реализацией Стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы. Эта инициатива направлена на модернизацию финансовой системы страны и повышение ее эффективности. Цифровой рубль сочетает в себе преимущества как наличных, так и безналичных денег:

Удобство : его не нужно носить с собой.

Доступность : для оплаты можно использовать привычные инструменты безналичных расчетов.

Автономность : операции возможны даже без доступа к интернету.

Универсальность : цифровой рубль доступен через приложения любых банков.

Равенство: государство предоставляет его всем гражданам на единых условиях.

Влияние цифрового рубля на бизнес

Введение цифрового рубля в правовое поле имеет значительные последствия для бизнеса и налоговой системы.

Налоговое взыскание : теперь налоговые органы могут взыскивать задолженность не только путем списания безналичных средств налогоплательщиков, но и цифровых рублей (статья 46 НК). Это стало возможным благодаря законодательному закреплению цифрового рубля как одной из форм денег наравне с наличными и безналичными средствами.

Приостановление операций : теперь приостановление операций по счетам цифрового рубля стало одним из способов обеспечения исполнения налоговых обязательств. Ранее к таким мерам относились залог имущества, поручительство, пеня, арест имущества и банковская гарантия.

Налоговый контроль : Банк России, как оператор платформы цифрового рубля, обязан предоставлять налоговым органам информацию об открытии, закрытии счетов, а также об остатках на них.

Освобождение от НДС: Операции по открытию и ведению счетов цифрового рубля, а также переводы через эту платформу освобождены от налога на добавленную стоимость.

Выводы

Введение понятия счета цифрового рубля в Налоговый кодекс и сопутствующие изменения в законодательстве направлены на интеграцию цифрового рубля в национальную платежную систему. Эти меры упрощают процесс взыскания налоговой задолженности, предоставляя налоговым органам возможность обращать взыскание на цифровые рубли в случае недостатка или отсутствия других средств у налогоплательщиков.

Кроме того, нововведения стимулируют бизнес к активному использованию цифрового рубля, что способствует его распространению в экономике.

Обязанность оператора платформы информировать налоговые органы о счетах и остатках на них повышает прозрачность финансовой системы и укрепляет контроль за исполнением налоговых обязательств.

Таким образом, цифровой рубль становится не только новым инструментом в экономической системе, но и важным элементом в обеспечении налоговой дисциплины.