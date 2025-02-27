Что можно изменить в полисе ОСАГО и как это сделать

Александр нашел работу недалеко от дома и практически перестал садиться за руль. А его жена, наоборот, получила права, чтобы было удобнее возить детей на кружки. Но пользоваться машиной она сможет, только если вписать ее в полис ОСАГО. Рассказываем, какие изменения разрешается вносить в страховку, а в каких случаях придется оформить новый полис.

Пока действует полис ОСАГО, вы обязаны сразу же сообщать своему страховщику о любых изменениях данных, которые указывали при оформлении договора. Если этого не сделаете и станете виновником ДТП, страховщик выплатит возмещение потерпевшему, но затем может потребовать у вас компенсацию убытков.

Какие исправления разрешается вносить в полис ОСАГО, а какие нет

Нельзя поменять всего три вещи:

переоформить договор на другого страхователя (но если владелец полиса просто сменит фамилию, то компания ее исправит);

переделать страховку на другой автомобиль;

уменьшить или увеличить срок действия договора (но в годовых полисах разрешается менять период использования машины. К примеру, вы оформили страховку только на лето, а потом решили ездить на машине и в сентябре. В подобных случаях необязательно покупать новый полис — достаточно обратиться к страховщику и доплатить за дополнительные месяцы).

Все остальные данные корректировать можно, например:

список водителей, которые будут управлять транспортным средством, и сведения о них;

регион регистрации машины;

номер СТС.

Если вы заметите ошибку в данных полиса, необходимо сразу же связаться со страховщиком. Скажем, после оформления страховки вы обнаружите, что в ней неправильно указаны мощность машины, регион, коэффициенты возраста и стажа (КВС) или бонус-малус (КБМ).

Как передать страховщику обновленные данные

Проще всего сообщить об изменениях через мобильное приложение страховой компании или личный кабинет на ее официальном сайте. Во многих случаях понадобится приложить документы, которые объясняют необходимость правок.

К примеру, Александру нужно будет отправить страховщику скан водительского удостоверения жены, чтобы ее добавили в полис.

Если дистанционные каналы вам недоступны, можете обратиться в офис страховой компании. Но лучше заранее уточнить по телефону горячей линии страховщика адрес ближайшего отделения, его часы работы и список необходимых документов.

Страховщик требует доплатить за изменения. Законно ли это

Все зависит от ситуации. Если вы хотите исправить данные, которые не влияют на цену полиса, доплачивать не придется. К примеру, когда вы или другие вписанные в полис водители получили новые права либо у машины изменился госномер или номер ПТС. Опечатки, которые обнаружились в этих сведениях, исправят тоже бесплатно.

Но многие данные определяют стоимость страховки. Если вы заметите ошибку в КБМ, водительском стаже или возрасте, захотите вписать в полис еще одного человека или вообще решите не ограничивать число водителей, тогда страховщик проверит, надо ли корректировать цену.

Также стоимость полиса может измениться, когда нужно исправить мощность двигателя, период использования автомобиля, место вашей регистрации — в другом городе, вполне вероятно, действует свой территориальный коэффициент.

Если после правок стоимость полиса увеличится, вам придется внести доплату. Уменьшится — страховщик выплатит вам разницу.

Как быстро начнет действовать новый полис

Когда доплата не требуется, изменения вступят в силу сразу после того, как вы подадите заявление страховщику. Но если стоимость полиса вырастет — только после того, как вы внесете разницу. При этом срок действия договора ОСАГО останется прежним.

У меня изменились данные, которых нет в полисе. Нужно ли сообщать об этом страховщику

Логика действий проста — оповещать компанию нужно только в том случае, если эти данные вы указывали в заявлении при заключении договора. В частности, придется связаться со страховщиком, если вы получили новый паспорт или сменили номер телефона.

При этом новый полис вам не выдадут — продолжит действовать прежняя страховка. Страховщик просто зафиксирует актуальные данные в своей базе.

Может ли страховая компания отказаться вносить изменения в полис

Заявление не примут, если в нем есть ошибки, вы не приложили документы, которые подтверждают изменения, или у них истек срок действия. Также возникнут проблемы, если для переоформления полиса нужна была доплата, а вы ее не внесли.

Но бывает, вы передали страховщику все необходимые бумаги, готовы довнести деньги, а он все равно не соглашается исправлять данные и требует заключить новый договор. В таких случаях жалуйтесь в Банк России или в Российский союз автостраховщиков (РСА) и приложите к своему обращению ответ страховой компании.

Я продал машину. Можно ли отказаться от страховки и вернуть деньги

Вы обязаны сообщить страховщику о смене собственника авто. После этого сможете расторгнуть договор ОСАГО и получить назад часть платы за полис. Возврат будет пропорционален сроку, который остался до конца действия страховки.

Бывает, что в договоре указан коэффициент сезонности, например, если вы ездите на машине только летом. Тогда возврат будут рассчитывать только за неиспользованные дни оплаченного периода.

Из суммы возврата страховщик удержит 23% на покрытие своих расходов.

Некоторые продавцы машин не хотят сообщать страховщику о смене владельца. Они просто вписывают покупателя в свою страховку как еще одного водителя и продают ему полис.

Но такая практика незаконна и грозит множеством проблем и продавцу, и покупателю: