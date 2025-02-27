Организация передала долг другой компании: как отразить корректировку в 1С

Если организация возвращает товар, а затем переуступает долг поставщика другой компании по договору цессии, такую операцию нужно отразить в 1С. Рассказываем, как провести корректировку долга между тремя сторонами.

У цедента поступления от уступки права требования отражаются в качестве прочих доходов. Их признают в бухучете на дату перехода требования к цессионарию согласно п. 7, 16 ПБУ 9/99. В общем случае право требования переходит к цессионарию на дату заключения договора цессии.

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Доход от уступки права требования учитывается в сумме, установленной договором цессии, за вычетом НДС, если при уступке требования цедент обязан его начислить согласно п. 10.1, 3 ПБУ 9/99. Одновременно с признанием дохода в прочих расходах учитывается сумма уступаемого требования по п. 11, 16 ПБУ 10/99.

В налоговом учете доход от уступки права требования определяется исходя из суммы, которая причитается к получению от цессионария. Он признается доходом от реализации по п. 1 ст. 248 НК. Такой доход нужно уменьшить на сумму уступленной задолженности согласно пп. 2.1 п. 1 ст. 268 НК. Проводки по этим операциям должны быть:

Дт 76/цессионарий — Кт 91.01 . Эту проводку можно получить документом Реализация. Услуги.

Дт 91.02 — Кт 60/должник. Эту проводку можно cделать через Корректировку долга с видом «Списание задолженности».

Также проводки можно ввести вручную.