Как благодаря электронной подписи собственник остался без квартиры. Что нужно знать, чтобы этого не допустить

Если в ЕГРН не будет внесена соответствующая запись по итогам государственной регистрации в Росреестре, то сделка с недвижимостью не считается исполненной окончательно. И в этом случае право собственности еще не переходит к покупателю или одаряемому.

Такую процедуру сейчас можно провести дистанционно. Можно лично не обращаться в МФЦ. Такая услуга доступна на портале Госуслуги, если у обеих сторон имеется там подтверждающая учетная запись.

Но, чтобы избежать мошенничества с недвижимостью, законом предусмотрено, что внесение сведений в ЕГРН на основании электронной регистрации допустимо только если собственник сам лично подаст заявление в Росреестр через МФЦ о разрешении такой формы регистрации в отношении его объекта.

Но даже при наличии таких мер предосторожности все равно встречаются случаи, когда собственники лишаются своей недвижимости после электронной регистрации.

Вот реальный пример. Гражданин обратился в суд с жалобой на то, что его земельный участок был продан без его ведома.

С целью продажи участка мужчина обратился в МФЦ для проведения межевания участка, но получил отказ, так как он, оказывается, уже год не числится собственником этого участка. В электронной форме были зарегистрированы две сделки по продаже принадлежащих ему долей в праве собственности на участок.

Мужчина вспомнил, что незадолго до этой регистрации он обсуждал продажу участка с покупателем и риелтор даже оформлял какие-то документы. Но сделка так и не состоялась. В суде выяснилось, что риелтор вместе с мужчиной посещали МФЦ, где истец оформил электронно-цифровую подпись и разрешение электронной регистрации сделок с недвижимостью.

Мужчина подписал все документы, которые ему предоставили в МФЦ и сделал фото с развернутым паспортом.

После этого в Росреестр поступили документы для электронной регистрации договоров купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок, который принадлежал истцу.

В нашем примере суд признал доводы истца убедительными и отменил сделку. В своем решении он отметил:

1. Подписание заявления о согласии на электронную регистрацию не может приравниваться к подписанию самой сделки. Оригиналы договоров в суд представлены не были.

2. По закону Росреестр обязан уведомлять собственников о совершении электронной регистрации. Но доказательств такого уведомления также не было представлено.

Поэтому, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, можно воспользоваться простым и надежным способом — внести в ЕГРН запись о невозможности государственной регистрации права без личного участника правообладателя.

Подать заявление о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя можно в любом офисе МФЦ «Мои документы» независимо от места нахождения объекта.

Также такое заявление можно направить в Росреестр через портал Госуслуги (Раздел «Земля, дом») или через личный кабинет на официальном сайте Росреестра. Перед отправкой заявление нужно подписать в приложении Госключ с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) — на это дается 24 часа.

Законодательство:

Курский районный суд Ставропольского края, дело №2-371/2021.