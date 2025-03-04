Возврат от покупателя: как оформить вручную в 1С, если нет сальдо по 76АВ

Если покупатель возвращает товар, а деньги остаются на счете, то необходимо скорректировать операцию в 1С. Разбираемся, как это сделать и нужно ли формировать счет-фактуру на аванс.

Получение аванса от покупателя отражается документом «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Оплата от покупателя» и проводками Дт 51 — Кт 62.02.

Дальше вручную или на основании поступления создается счет-фактура на аванс с проводками Дт 76.АВ — Кт 68.02, который автоматически попадает в книгу продаж. Когда клиент отказался от покупки нужно вернуть деньги с помощью документа «Списание с расчетного счета» с видом операции «Возврат покупателю» и проводками Дт 62.02 — Кт 51.

Если покупатель по условиям договора возвращает отгруженный товар, то продавец оформляет корректировочный счет-фактуру и регистрирует его в книге покупок. В результате у продавца образуется кредиторская задолженность. Стороны вправе распорядиться ей по своему усмотрению.

Если стороны заключают новый договор и предусматривают в нем зачет этой задолженности в счет предварительной оплаты новой поставки или организация в рамках старого договора, но по новому соглашению зачитывает задолженность в счет новой поставки, то задолженность рассматривается как новый аванс.

Начислить НДС с этой суммы нужно на дату подписания соглашения о зачете. На сумму аванса по новому договору продавец должен выставить покупателю счет-фактуру и в строке 5 «К платежно-расчетному документу» указать реквизиты платежного поручения, которым покупатель перечислил денежные средства.