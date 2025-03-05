ИП на ОСНО продал металлолом: что будет с налогами

Если ИП продает металлолом другому индивидуальному предпринимателю, то необходимо разобраться с исчислением и уплатой НДС и НДФЛ. Рассказываем, как уплатить налоги и отразить их в отчетности.

Ситуация: ИП на ОСНО продал металлолом другому ИП. Оплата произошла через перечисление средств с расчетного счета на карту физлица.

Доходы от сдачи металлолома облагаются НДФЛ, если он находился в собственности физлица менее трех лет. Если есть документы на приобретение металлолома, то можно уменьшить налог на сумму приобретения.

А если документов нет, можно воспользоваться имущественным вычетом в размере 250 тыс. руб. (размер годового вычета) согласно пп. 1 п. 2 ст. 220 НК. Однако это правило можно использовать, только если считать операцию продажей от физлица.

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НДС по металлолому уплачивает покупатель, а не продавец. Он же будет налоговым агентом. Плательщик НДС при реализации металлолома и макулатуры налог не исчисляет.

На договорную стоимость вторсырья без НДС он выставляет счет-фактуру, указав в графе 7 «НДС исчисляется налоговым агентом», и регистрирует его в книге продаж согласно ст. 168 НК и письму Минфина от 30.08.2019 № 03-07-11/66759.

В разд. 3 декларации по НДС реализация металлолома и макулатуры не отражается. Данные будут только в разд. 9 согласно письму ФНС от 19.04.2018 № СД-4-3/7484@. Код операции для регистрации в книге продаж — 34.

То есть если показывать доход от продажи как у индивидуального предпринимателя, то надо отражать реализацию и в декларации по НДС в разд.9.