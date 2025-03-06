Как учитывать расходы по разработке личного кабинета для покупателей

Если организация дорабатывает свой сайт и создает личный кабинет, то неясно: как учитывать расходы на его разработку. Порядок списания зависит от того, может ли организация применять упрощенные способы бухучета.

Ситуация: ООО на УСН создает личный кабинет для оформления онлайн-заказов. Сайт не является исключительным правом, а личный кабинет — да. Организация также имеет право применять упрощенные способы бухучета.

Организации, которые используют упрощенный бухучет, не могут не применять ФСБУ 14/2022. У них есть право не использовать только некоторые пункты этого стандарта.

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Организация не может принять расходы на разработку личного кабинета в качестве расходов нематериальных активов, так как они не признаны НМА. Такое ограничение указано в пп.2 п. 3 ст. 346.16 НК:

«‎В отношении приобретенных (созданных самим налогоплательщиком) нематериальных активов в период применения упрощенной системы налогообложения — с момента принятия этих нематериальных активов на бухгалтерский учет»

Однако в данном случае организация приобретает исключительные права на программное обеспечение. Это другой подпункт расходов на упрощенке. Он указан в пп. 2.1 п. 1. ст. 346.16 НК:

«Расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора».

Согласно этому пункту организация вправе списать расходы после передачи и оплаты прав на программное обеспечение. Если организация будет использовать личный кабинет как в виде деятельности, который облагается НДС и не облагается, его нужно распределять в обычном порядке.