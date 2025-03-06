Как агенту рассчитать ставку НДС по гостиничным услугам

Если организация работает по агентскому договору и реализует за принципала гостиничные услуги, то непонятно: как рассчитывать ставку НДС. Разбираемся с учетом у агента.

Ситуация: организация на УСН выступает агентом и реализует услуги принципала (гостиницы) за вознаграждение. Гостиница начисляет 0% НДС на услугу проживания и 20% на сумму дополнительных услуг, а по авансу применяется ставка 20/120. Правильно ли принципал рассчитывает ставку НДС?

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Принципал рассчитывает НДС верно. Услуги по предоставлению мест для временного проживания, а также при определенных условиях некоторые сопутствующие услуги, которые наряду со стоимостью проживания входят в единую цену номера, облагаются НДС по ставке 0% согласно пп. 19 п. 1 ст. 164 НК, а также письму Минфина от 03.10.2024 № 03-07-11/95842 и письму ФНС от 12.08.2022 № СД-4-3/10526@.

Не имеет значения как продаются услуги: через агента или напрямую.

По дополнительным услугам применяется ставка 20%. Соответственно, в счете должно быть две строки — одна по услугам размещения со ставкой 0%, вторая по доп.услугам со ставкой 20%.

Если организация как агент является плательщиком НДС и выставляет счет-фактуру с НДС на вознаграждение, то принципал вправе принять НДС к вычету, указав счет-фактуру в книге покупок.

Расчетная ставка НДС 20/120 применяется при получении авансов, в случаях, указанных в ст. 162 НК, а также удержании НДС налоговым агентом (п. 1 – 3, 5.2 ст. 161 НК), переуступке (прекращении) денежного требования (п. 1, 2, 4 ст. 155 НК) и в некоторых других случаях. При работе по агентским договорам она не применяется.