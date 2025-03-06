Деньги: откуда они берутся и кто их контролирует

Мы привыкли считать деньгами монеты и купюры, но сегодня деньги уже не должны непременно звенеть или хрустеть. Откуда берутся деньги в современном мире, кто контролирует их количество и сколько их должно быть в стране?

Как появились деньги

Ракушки, шкуры и рога убитых животных, чай, шелк, пшеница, бобы какао — все это в разное время и в разных частях мира выполняло (а где-то выполняет до сих пор) роль денег.

Откуда берутся деньги

В России деньги выпускает Банк России. Он оценивает, сколько наличных денег требуется экономике, и запускает производство необходимого количества банкнот и монет. Печатает банкноты и чеканит монеты по заказу Банка России специальная государственная компания — «Гознак» (монеты чеканят монетные дворы в Москве и Санкт-Петербурге).

Банк России считает количество выпущенных денег и прогнозирует, сколько их понадобится в будущем.

Причем не только прогнозирует точное количество денег, которые нужно напечатать, но и планирует покупюрно: сколько купюр номиналом 5000 рублей, а сколько — 100 рублей, в каких купюрах завезти деньги сургутским нефтяникам, а в каких — в южные регионы.

При этом деньги, которые существуют физически (наличные деньги), — это только часть всех денег в стране. Остальные деньги безналичные — записи на банковских счетах людей и компаний. Откуда берутся эти деньги? Их создают коммерческие банки.

Как коммерческие банки создают деньги

Допустим, вы открываете депозит в банке, помещаете на него свои деньги — 100 000 рублей. Они не перестают быть вашими, вы можете снять их в любой момент, но банк платит вам процент за то, что ими пользуется, например, выдает 90 000 другому человеку, но уже в кредит.

Получается, что количество денег увеличилось, хотя физически их больше не стало. Вы храните свои 100 000 на депозите и получаете процент. Клиент банка тратит выданный ему кредит в 90 000 и платит по нему проценты.

При этом наличных осталось столько же, сколько было.

От чего зависит количество наличных денег в экономике страны

Наличные — только часть всех денег в стране. Их количество зависит:

от того, насколько развиты и распространены современные платежные инструменты (банковские карты, оплата с помощью мобильной связи и интернета);

от инфраструктуры (достаточно ли банкоматов, платежных терминалов, устройств для приема платежных карт);

от масштаба экономики и ее потребностей;

от отношения к наличным в стране.

В разных странах люди по-разному относятся к наличным деньгам.

В Швейцарии в силу традиций и психологии граждане любят наличность. Есть немало историй о швейцарцах, которые хранят дома весьма крупные суммы. Например, про то, как сгорел особняк, а вместе с ним — огромная сумма денег, спрятанная за камином. Но финал у истории счастливый: обгоревшие остатки купюр восстановили по номерам, и Центральный банк Швейцарии вернул деньги владельцу.

В Швеции жители равнодушны к звонкой монете, они используют все меньше наличных денег. Сегодня более 95% всех розничных покупок шведы совершают безналично, с помощью электронных платежей.

С каждым годом потребность в наличных деньгах снижается — такова общая тенденция в мире. Развиваются современные платежные инструменты — оплата с помощью платежных карт или мобильного телефона. Например, в нашей стране все больше людей оплачивают покупки безналично: за последние 10 лет число банковских карт выросло вдвое и превысило 500 млн.

Что такое электронные деньги

Электронные деньги — это вид безналичных денег, которые находятся на счете банка. С помощью предоплаченных карт или электронных кошельков ими можно оплачивать товары и услуги, в том числе в интернете. Они удобны и облегчают транзакции, потому что не требуют открытия банковского счета клиенту.

И сколько же денег должно быть в стране

Точной цифры нет, и она не важна. Важна именно динамика, темпы нарастания или сжатия объема денег. Как правило, в период подъема экономики количество денег (так называемая денежная масса, совокупность всех денег в экономике) в стране растет, в период спада — снижается.

Например, в России в 2008–2009 годах, в период кризиса, произошло колоссальное сжатие денежной массы. В обычной же ситуации и при нормальном развитии экономики количество денег растет. Чем активнее развивается экономика, тем больше она требует денег.

Но могут быть и излишние деньги. Центральный банк следит за объемом денег в стране: если темпы роста денежной массы превосходят те, которые он прогнозировал, то появляется риск не удержать и инфляцию.

Почему денег стало больше? Экономика не поглотила эти деньги или произошел случайный выброс денег? С этим как раз разбирается центральный банк.

Как правило, для центрального банка страны количество денег — не критичный, но важный показатель состояния экономики. У банка нет задачи управлять денежной массой, ее не нужно искусственно ограничивать или увеличивать, ее определяет экономика.