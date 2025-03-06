Деньги: откуда они берутся и кто их контролирует

Как появились деньги
Ракушки, шкуры и рога убитых животных, чай, шелк, пшеница, бобы какао — все это в разное время и в разных частях мира выполняло (а где-то выполняет до сих пор) роль денег.
Откуда берутся деньги
В России деньги выпускает Банк России. Он оценивает, сколько наличных денег требуется экономике, и запускает производство необходимого количества банкнот и монет. Печатает банкноты и чеканит монеты по заказу Банка России специальная государственная компания — «Гознак» (монеты чеканят монетные дворы в Москве и Санкт-Петербурге).
Банк России считает количество выпущенных денег и прогнозирует, сколько их понадобится в будущем.
Причем не только прогнозирует точное количество денег, которые нужно напечатать, но и планирует покупюрно: сколько купюр номиналом 5000 рублей, а сколько — 100 рублей, в каких купюрах завезти деньги сургутским нефтяникам, а в каких — в южные регионы.
При этом деньги, которые существуют физически (наличные деньги), — это только часть всех денег в стране. Остальные деньги безналичные — записи на банковских счетах людей и компаний. Откуда берутся эти деньги? Их создают коммерческие банки.
Как коммерческие банки создают деньги
Допустим, вы открываете депозит в банке, помещаете на него свои деньги — 100 000 рублей. Они не перестают быть вашими, вы можете снять их в любой момент, но банк платит вам процент за то, что ими пользуется, например, выдает 90 000 другому человеку, но уже в кредит.
Получается, что количество денег увеличилось, хотя физически их больше не стало. Вы храните свои 100 000 на депозите и получаете процент. Клиент банка тратит выданный ему кредит в 90 000 и платит по нему проценты.
При этом наличных осталось столько же, сколько было.
От чего зависит количество наличных денег в экономике страны
Наличные — только часть всех денег в стране. Их количество зависит:
от того, насколько развиты и распространены современные платежные инструменты (банковские карты, оплата с помощью мобильной связи и интернета);
от инфраструктуры (достаточно ли банкоматов, платежных терминалов, устройств для приема платежных карт);
от масштаба экономики и ее потребностей;
от отношения к наличным в стране.
В разных странах люди по-разному относятся к наличным деньгам.
В Швейцарии в силу традиций и психологии граждане любят наличность. Есть немало историй о швейцарцах, которые хранят дома весьма крупные суммы. Например, про то, как сгорел особняк, а вместе с ним — огромная сумма денег, спрятанная за камином. Но финал у истории счастливый: обгоревшие остатки купюр восстановили по номерам, и Центральный банк Швейцарии вернул деньги владельцу.
В Швеции жители равнодушны к звонкой монете, они используют все меньше наличных денег. Сегодня более 95% всех розничных покупок шведы совершают безналично, с помощью электронных платежей.
С каждым годом потребность в наличных деньгах снижается — такова общая тенденция в мире. Развиваются современные платежные инструменты — оплата с помощью платежных карт или мобильного телефона. Например, в нашей стране все больше людей оплачивают покупки безналично: за последние 10 лет число банковских карт выросло вдвое и превысило 500 млн.
Что такое электронные деньги
Электронные деньги — это вид безналичных денег, которые находятся на счете банка. С помощью предоплаченных карт или электронных кошельков ими можно оплачивать товары и услуги, в том числе в интернете. Они удобны и облегчают транзакции, потому что не требуют открытия банковского счета клиенту.
И сколько же денег должно быть в стране
Точной цифры нет, и она не важна. Важна именно динамика, темпы нарастания или сжатия объема денег. Как правило, в период подъема экономики количество денег (так называемая денежная масса, совокупность всех денег в экономике) в стране растет, в период спада — снижается.
Например, в России в 2008–2009 годах, в период кризиса, произошло колоссальное сжатие денежной массы. В обычной же ситуации и при нормальном развитии экономики количество денег растет. Чем активнее развивается экономика, тем больше она требует денег.
Но могут быть и излишние деньги. Центральный банк следит за объемом денег в стране: если темпы роста денежной массы превосходят те, которые он прогнозировал, то появляется риск не удержать и инфляцию.
Почему денег стало больше? Экономика не поглотила эти деньги или произошел случайный выброс денег? С этим как раз разбирается центральный банк.
Как правило, для центрального банка страны количество денег — не критичный, но важный показатель состояния экономики. У банка нет задачи управлять денежной массой, ее не нужно искусственно ограничивать или увеличивать, ее определяет экономика.
Комментарии1
🔥 хорошая статья, спасибо, но сейчас три вида денег:
- наличные в кошельке или под матрасом граждан, 😉
- безналичные в разных банках,
- и электронные в виде цифровой записи в реестре у одного держателя, коим является ЦБ РФ (это как раз цифровой рубль, но есть и другие варианты цифровых денег).
Электронные деньги и безналичные деньги не являются равнозначными понятиями.
Ну и искусственное принуждение перехода от нала к безналу, а тем более к цифровым деньгам - это прежде всего элемент системы аналитики, управления и контроля..