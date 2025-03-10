Что делать, если компания обанкротилась? Как действовать, чтобы минимизировать потери и вернуть вложенные средства

Банкротство — это всегда стресс для всех, кто с ним связан: инвесторов, кредиторов и партнеров, поскольку есть риск потерять деньги. Но, если знать основные правила, можно уменьшить убытки. Федор Шевцов, юрист Frontiers, рассказал, какие ошибки часто совершают предприниматели и как защитить свои интересы.

Банкротство: что включает в себя и как не допустить типичных ошибок

Иногда кредиторы верят, что компания восстановится, и заключают мировые соглашения с должниками. Но последние часто недобросовестно используют это доверие и притупляют бдительность. В итоге кредиторы пропускают сроки подачи заявления на участие в процедуре банкротства и теряют шанс на возврат средств.

Например, если уже введена процедура «наблюдение», то у вас есть только месяц, чтобы подать заявление на вступление в реестр требований кредиторов. В случае «конкурсного производства» — два месяца.

Если пропустили сроки, закон все же позволяет подать заявление позднее. Однако в этом случае вы окажетесь «за реестром», то есть получите деньги только после всех остальных кредиторов (если что-то останется), и лишитесь права голоса на собраниях, где могли бы повлиять на решение по делу. Чтобы избежать этого, всегда проверяйте информацию на сайтах, таких как https://fedresurs.ru и https://kad.arbitr.ru.

Цель любого кредитора — вернуть свои деньги или хотя бы часть. Для этого важно понять, в какой очередности будут выплачены долги компании. Они погашаются по порядку: сначала расходы на арбитражного управляющего, возмещение расходов на госпошлины, долги по обязательствам, возникшие после подачи заявления на банкротство компании («текущие платежи»), потом зарплаты сотрудникам («первая очередь»), далее долги по налогам («вторая очередь»), и только затем — требования всех остальных кредиторов («третья очередь»).

Важно: с 9 сентября 2024 года участие в процедуре банкротства стало платным.

До изменений в Налоговом кодексе участие в процедуре банкротства было бесплатным. Кредиторы могли подавать заявления без необходимости оплачивать госпошлину. Все дополнительные расходы, такие как признание сделок недействительными или привлечение руководителей к ответственности, также не требовали затрат.

Теперь, чтобы вступить в банкротство, кредиторы обязаны платить госпошлину со скидкой 50%. Например, если требования составляют 1 000 000 рублей, при подаче заявления придется внести 27 500 рублей.

Требования кредиторов делятся на основной долг и штрафы. Последние, например, неустойка выплачиваются, только после выплаты всех очередей, при условии, что остаются деньги. Если подозреваете, что выплаты будут только по основному долгу, лучше подать заявление на эту сумму, чтобы сэкономить на госпошлине. Когда у вас уже есть решение суда, вы вступаете в реестр бесплатно.

Юридические нюансы, которые нужно знать. Кто управляет процедурой банкротства

Когда компания проходит процедуру банкротства, суд назначает арбитражного управляющего, который отвечает за оценку финансов, поиск активов и привлечение руководства к ответственности. При правильном подходе он помогает вернуть больше средств кредиторам.

На практике, если банкротство инициирует сам предприниматель, есть риск назначения «недобросовестного управляющего», который может скрывать активы или занижать их стоимость, давая возможность должнику или его близким лицам купить их за бесценок. К примеру, может получиться, что предприниматель освободился от задолженности и еще вернул себе все активы за 20–30% от их рыночной стоимости.

Задача кредиторов — внимательно следить за действиями управляющего: принимать участие в собраниях, требовать отчеты, оспаривать сомнительные решения в суде, а также имеют право требовать смены «недружественного» управляющего.

Но не все так просто. Если кредиторов много, то важно действовать слаженно и принимать коллективные решения. Но делать это нужно осторожно, ведь в процедуре могут быть «аффилированные кредиторы». Это лица, подконтрольные должнику, которые пытаются вступить в реестр по «фиктивным» сделкам с большой суммой требований. Они хотят получить контроль, и иметь возможность влиять на решения собрания. Голосование происходит по принципу: 1 рубль = 1 голос, то есть чем больше сумма требований, тем значимее голос.

Если подозреваете, что в реестр вошел недобросовестный кредитор, можно подать возражения, чтобы он не мог влиять на решения и был поставлен «за реестр», где не будет иметь права голоса. Также следите за действиями арбитражного управляющего, чтобы активы не продавались слишком дешево. Используйте субсидиарную ответственность для привлечения руководителей компании по долговым обязательствам. Это важный инструмент, который обязывает их платить по долгам компании всю жизнь, точнее, пока последние не будут погашены.

Итак, чем раньше вы начнете действовать, тем больше шансов вернуть свои деньги. Главное — не откладывать, а сразу использовать все доступные способы защиты своих прав. Не забывайте, что банкротство — сложный процесс, и ошибки могут дорого обойтись. Обращение к опытным юристам поможет вам грамотно защитить ваши интересы.