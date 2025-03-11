Криптовалюты как альтернативный инструмент традиционным инвестиционным инструментам

Почему криптовалюты
Общее количество пользователей криптовалюты в мире превышает 500 млн чел. Каждый день в мире появляется 150 биткоиновых миллионеров.
С 2024 года разрешение на работу биткоин-ETF (биржевые фонды, которые дают инвесторам доступ к биткоину без фактического владения им) открыло доступ институциональных инвесторов к крипторынку. Это привело к притоку капитала и росту ликвидности. Институциональные инвесторы теперь активно включают криптовалюты в свои портфели.
Такие инвестиционные компании, как BlackRock, Fidelity, ARK Invest, Grayscale уже имеют под своим управлением биткоин-ETF. В процессе обсуждения и согласования находятся заявки на ETF таких криптовалют, как Ethereum, Ripple, Litecoin, Cardano. Крупнейшие банки, такие как JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Standard Chartered и BNY Mellon уже предлагают своим клиентам те или иные услуги, связанные с криптовалютами (инвестиции, расчеты, кастодиальные услуги и т.д.). Уже более 70 публичных компаний держат на своих балансах биткоин.
Стейблкоины (криптовалюты, цена которых привязана к какому-либо базовому активу — традиционной фиатной валюте, золоту и т.д.), такие, как USDT и USDC уже в совокупности превзошли Visa и Mastercard по объему транзакций: в 2024 году их оборот достиг $28 триллионов, что на 8% больше совокупного объема Visa и Mastercard. Хотя количество транзакций пока уступает, это показывает, что стейблкоины стали значимыми игроками в финансовой системе.
Что доступно российскому инвестору
Российский инвестор на данный момент фактически заперт в рамках локального рынка. Среди традиционных инвестиционных инструментов на российском рынке ему остаются доступны:
Рублевые депозиты.
Российские акции.
ОФЗ и корпоративные облигации.
Квазидолларовая доходность российских инструментов по сравнению с биткоином
Квазидолларовая доходность — это показатель, который позволяет оценить доходность инвестиций в рублях, но с учетом изменения курса валюты. Это особенно важно для инвесторов, которые хотят понять, как их рублевые инвестиции выглядят в долларовой эквиваленте.
Курс доллара и процентные ставки:
Курс доллара на 31 января 2024 года составлял ~89 рублей, а на 31 января 2025 года ~98 рублей.
Процентные ставки Центрального Банка России составляли 16% на 31 января 2024 года и 21% на 31 января 2025 года.
Предположим, что вы положили деньги на депозит под ставку ЦБ. Если вы размещали средства в депозитах в течение года, то заработали бы около 18,5% годовых. Однако с учетом ослабления рубля на 9,8%, реальная доходность депозита в долларах составила бы 8,7% годовых, что чуть выше чуть выше инфляции в США (около 3–4% в 2024 году).
Инвестиции в индекс Мосбиржи принесли бы убыток в долларах в размере -6,6% годовых. Акции Сбербанка, Газпрома, Роснефти, Лукойла также продемонстрировали бы отрицательную доходность в долларах (-7,5%, -25%, -22%, -9,3% соответственно).
При этом, на фоне отрицательной долларовой доходности российских активов биткоин стал одним из лучших инструментов для среднесрочных и долгосрочных инвестиций в сравнении с российскими депозитами и акциями.
Его доходность в долларах за тот же период оказалась в 13–14 раз выше, чем у депозитов в рублях (+136% за период 01.2024–01.2025). Кроме того, на глобальном рынке как инвестиционный инструмент биткоин показал лучшие результаты среди ключевых инвестиционных активов за период с 2012 по 2024 годы. За этот период было только 3 года — 2014, 2018 и 2022, когда биткоин не занимал первое место по доходности по сравнению с другими инструментами.
Выводы и рекомендации
На фоне санкций и ограниченного доступа к западным инструментам, российские инвесторы оказываются в сложной ситуации. Высокие ставки не компенсируют девальвацию рубля, а фондовый рынок стагнирует. Реальных альтернатив с точки зрения квазидолларовой доходности практически нет. Биткоин же за этот период показал 136% прироста, что делает его одной из немногих привлекательных возможностей для тех российских инвесторов, которые нацелены на диверсификацию портфеля в текущих условиях.
Рассмотрите биткоин как защиту от девальвации рубля и диверсификацию портфеля.
При этом учитывайте большую волатильность крипторынка.
Рассмотрите различные криптоинструменты в зависимости от приемлемого профиля рисков.
Всегда проводите собственный анализ.
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