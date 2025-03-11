Криптовалюты как альтернативный инструмент традиционным инвестиционным инструментам

Криптовалюты перестали быть «игрушкой для гиков» — это инструмент для сохранения капитала, спекуляций и долгосрочных инвестиций. Стейблкоины и ETF сделали рынок ближе к массам, а институциональные игроки подтвердили его зрелость. При этом, российские инструменты показывают околонулевую или даже отрицательную доходность в долларах, несмотря на высокие процентные ставки.

Почему криптовалюты

Общее количество пользователей криптовалюты в мире превышает 500 млн чел. Каждый день в мире появляется 150 биткоиновых миллионеров.

С 2024 года разрешение на работу биткоин-ETF (биржевые фонды, которые дают инвесторам доступ к биткоину без фактического владения им) открыло доступ институциональных инвесторов к крипторынку. Это привело к притоку капитала и росту ликвидности. Институциональные инвесторы теперь активно включают криптовалюты в свои портфели.

Такие инвестиционные компании, как BlackRock, Fidelity, ARK Invest, Grayscale уже имеют под своим управлением биткоин-ETF. В процессе обсуждения и согласования находятся заявки на ETF таких криптовалют, как Ethereum, Ripple, Litecoin, Cardano. Крупнейшие банки, такие как JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Standard Chartered и BNY Mellon уже предлагают своим клиентам те или иные услуги, связанные с криптовалютами (инвестиции, расчеты, кастодиальные услуги и т.д.). Уже более 70 публичных компаний держат на своих балансах биткоин.

Стейблкоины (криптовалюты, цена которых привязана к какому-либо базовому активу — традиционной фиатной валюте, золоту и т.д.), такие, как USDT и USDC уже в совокупности превзошли Visa и Mastercard по объему транзакций: в 2024 году их оборот достиг $28 триллионов, что на 8% больше совокупного объема Visa и Mastercard. Хотя количество транзакций пока уступает, это показывает, что стейблкоины стали значимыми игроками в финансовой системе.

Что доступно российскому инвестору

Российский инвестор на данный момент фактически заперт в рамках локального рынка. Среди традиционных инвестиционных инструментов на российском рынке ему остаются доступны:

Рублевые депозиты.

Российские акции.

ОФЗ и корпоративные облигации.

Квазидолларовая доходность российских инструментов по сравнению с биткоином

Квазидолларовая доходность — это показатель, который позволяет оценить доходность инвестиций в рублях, но с учетом изменения курса валюты. Это особенно важно для инвесторов, которые хотят понять, как их рублевые инвестиции выглядят в долларовой эквиваленте.

Курс доллара и процентные ставки:

Курс доллара на 31 января 2024 года составлял ~89 рублей, а на 31 января 2025 года ~98 рублей.

Процентные ставки Центрального Банка России составляли 16% на 31 января 2024 года и 21% на 31 января 2025 года.

Предположим, что вы положили деньги на депозит под ставку ЦБ. Если вы размещали средства в депозитах в течение года, то заработали бы около 18,5% годовых. Однако с учетом ослабления рубля на 9,8%, реальная доходность депозита в долларах составила бы 8,7% годовых, что чуть выше чуть выше инфляции в США (около 3–4% в 2024 году).

Инвестиции в индекс Мосбиржи принесли бы убыток в долларах в размере -6,6% годовых. Акции Сбербанка, Газпрома, Роснефти, Лукойла также продемонстрировали бы отрицательную доходность в долларах (-7,5%, -25%, -22%, -9,3% соответственно).

При этом, на фоне отрицательной долларовой доходности российских активов биткоин стал одним из лучших инструментов для среднесрочных и долгосрочных инвестиций в сравнении с российскими депозитами и акциями.

Его доходность в долларах за тот же период оказалась в 13–14 раз выше, чем у депозитов в рублях (+136% за период 01.2024–01.2025). Кроме того, на глобальном рынке как инвестиционный инструмент биткоин показал лучшие результаты среди ключевых инвестиционных активов за период с 2012 по 2024 годы. За этот период было только 3 года — 2014, 2018 и 2022, когда биткоин не занимал первое место по доходности по сравнению с другими инструментами.

Выводы и рекомендации

На фоне санкций и ограниченного доступа к западным инструментам, российские инвесторы оказываются в сложной ситуации. Высокие ставки не компенсируют девальвацию рубля, а фондовый рынок стагнирует. Реальных альтернатив с точки зрения квазидолларовой доходности практически нет. Биткоин же за этот период показал 136% прироста, что делает его одной из немногих привлекательных возможностей для тех российских инвесторов, которые нацелены на диверсификацию портфеля в текущих условиях.