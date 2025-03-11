Как разработать собственный проект или продукт и не нарушить права других лиц: практика, решения, сервисы

Неважно, что вы разрабатываете, нужно учитывать, что всегда есть ограничения — права других лиц на интеллектуальную собственность: авторские права, патенты, товарные знаки. Они ограничивают использование определенных технологий, идей.

Например, патенты предоставляют временную монополию на использование изобретений, полезных моделей, промышленный образцов, что может замедлить развитие смежных технологий. В фармацевтике высокие затраты на лицензии ограничивают производство дженериков, повышая цены на лекарства.

Компании, запатентовавшие идеи не для разработки, а для судебных исков, отвлекают ресурсы инноваторов на юридические битвы вместо исследований.

Если вы занимаетесь разработкой какого-либо продукта, вам придется столкнуться с обозначенными мной явлениями. Что с этим делать, как не нарушить права других лиц при разработке своего продукта, расскажу в этой статье.

Интеллектуальная собственность: что это и какие проблемы с ней связаны

К интеллектуальной собственности относят разные виды объектов. При разработке собственного проекта или продукта может быть использована совокупность объектов. Разберем основные виды ИС и проблемы с ней связанные.

Патенты

Патенты защищают изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Примеры таких объектов можете увидеть на иллюстрации ниже.

Есть 2 лагеря: одни говорят, что патенты защищают инновационные решения, а другие — препятствуют инновациям. Истина где-то посередине. Плюсы патентования:

Патенты предоставляют изобретателям и компаниям защиту их идей и технологий на определенный срок до 20 лет с возможностью продления. Появляется возможность за это время окупить затраты на исследования и разработки, что стимулирует инвестиции в новые идеи.

Зная, что разработки будут защищены, компании и индивидуальные разработчики становятся более склонными к риску и экспериментам, так появляются новые технологии и продукты.

Патенты позволяют правообладателям передавать в пользование другим свои разработки, так инновации получают широкое распространение, могут появиться улучшенные версии продукта.

Патенты толкают компании и разработчиков к сотрудничеству, а коллаборации способны привести к новым инновациям.

Минусы патентования:

Некоторые считают патенты — барьерами для новых игроков на рынке, особенно в высококонкурентных отраслях. Считается, что патенты ограничивают разнообразие идей и снижают уровень конкуренции.

Патенты могут тормозить инновации, особенно если они слишком широки или неоправданно долго защищают существующие технологии. Это может привести к ситуации, когда компании избегают разработки новых решений из-за страха нарушения патентов.

Конкурирующие компании могут вступать в патентные споры, что отвлекает ресурсы от разработки новых продуктов и технологий. Это также может создать атмосферу недоверия в индустрии.

Некоторые компании, известные как «патентные тролли», покупают патенты с целью последующей продажи прав на них или судебного преследования, не имея намерения разрабатывать или производить продукты. Это дополнительное давление на инновационные компании.

Мое мнение — защита разумна, когда компания вложила много средств в разработку, планирует развиваться в этом направлении или на разумных условиях распространять лицензии.

Как не нарушить права на патенты при разработке собственного продукта

1. Рекомендую еще на этапе идеи проверить, нет ли уже подобных решений в мире. Проведите тщательное исследование патентов в вашей области, чтобы определить ближайшие аналоги, понять, стоит ли разработка вложений. Для патентного поиска можно использовать открытые международные, российские и национальные базы:

Обратите внимание на патенты, которые могут относиться к вашему продукту, и изучите их описания.

2. Закажите профессиональный патентный поиск у патентного поверенного или бюро, если запутались или не уверены, что делаете все правильно. Специалист поможет выявить потенциальные риски и существующие патенты, которые могут пересекаться с вашим продуктом.

3. Изучите патентные требования, которые относятся к вашей разработке. Например, чтобы запатентовать изобретение оно должно соответствовать 3 критериям: новизна, промышленная применимость, изобретательский уровень. Важно определить, какие аспекты вашего продукта могут быть защищены патентами, а что останется вне защиты.

4. Документируйте все этапы разработки вашего продукта. Это потом пригодится при возникновении споров. Если вы обнаружили, что ваше решение пересекается с существующим патентом, рассмотрите возможность получения лицензии на использование запатентованной технологии — это единственный вариант без рисков использовать чужие разработки в составе собственных.

5. Получите права от автора, если разработкой занимается третье лицо, а вы выступаете в роли заказчика. Нужен договор с условием о передачи исключительных права, правильно заполненный акт приема, техзадание и другие документы.

6. Запатентуйте свою разработку, если уверены в соответствии критериям патентования и уникальности. Если ваш продукт действительно уникален и имеет коммерческий потенциал, защита поможет получать прибыль от использования разработки.

Другого пути нет, чтобы минимизировать риски нарушения патентов при разработке собственного продукта и защитить свои интересы.

Товарные знаки

Товарным знаком может стать название продукта, логотип, иконка — изображение или слово, звук, цвет, запах и т.д.. Тут тоже важно соблюдать осторожность, чтобы не получить иск и не потерять право использовать спорное обозначение.

Споров о том, стоит ли защищать товарные знаки, я встречал гораздо меньше. Товарные знаки никак не ограничивают творчество разработчиков, лишь позволяют сохранять и монетизировать в будущем права на названия, лого и другие детали, которые со временем становятся узнаваемыми в перспективных проектах.

Как не нарушить права на товарные знаки при использовании собственного обозначения для нового продукта или проекта

1. Проведите поиск товарных знаков. Сейчас есть очень удобная база Роспатента, которая охватывает практически все: https://searchplatform.rospatent.gov.ru/trademarks. Желательно проверить обозначение еще на этапе подбора вариантов. Учитывайте товарные знаки действующие в вашей стране (в том числе международные).

2. Выбирайте уникальные и оригинальные названия или логотипы для своих проектов и продуктов. Избегайте использования общих слов, описательных терминов или схожих с уже зарегистрированными товарными знаками обозначений. Проверьте обозначение по 3 критериям: звучанию, написанию и визуальному восприятию.

3. Обратите внимание, что товарные знаки регистрируются в определенных классах товаров и услуг. Убедитесь, что ваше обозначение не совпадает с зарегистрированными знаками в том же классе, например, для IT подходит 42 класс МКТУ .

4. Обратитесь к специалисту по ТЗ или в патентное бюро, сейчас почти везде проводят бесплатные проверки товарных знаков с экспертной оценкой. Результат лучше, чем при самостоятельной проверки при отсутствии практического опыта.

5. Получите права на логотип от дизайнера, который занимался его разработкой, чтобы в будущем автор не смог предъявить претензии и забрать свою работе себе.

6. Зарегистрируйте ваше обозначение в качестве товарного знака. Желательно еще до момента начала использования, чтобы быть уверенным, что название или лого не украдут конкуренты. Регистрация — это юридическая защита проекта или продукта от плагиата основных узнаваемых элементов.

7. Ознакомьтесь с законодательством о товарных знаках в стране использования, если планируете выводить разработку на глобальный рынок, чтобы быть в курсе, как действовать. Процесс национальной регистрации в других странах может значительно отличаться.

По товарным знаком минимизировать риски нарушения прав при разработке и использовании собственного обозначения для нового продукта или проекта можно только по этой схеме.

Объекты авторского права

К объектам авторского права относят код, тексты, изображения и иные объекты, созданные творческими усилиями. Авторские права можно задепонировать, в том числе в Роспатенте. Такая возможность есть для защиты исходного кода.

Не все разработчики одинаково хорошо относятся к регистрации кода в Роспатенте. И вот почему:

Хотя регистрация предоставляет определенные права, она не гарантирует абсолютную защиту от нарушения . В некоторых случаях может быть сложно доказать, что код был скопирован.

Многие разработчики предпочитают использовать открытые лицензии , которые позволяют другим использовать и модифицировать код, но при этом сохраняют авторские права. Регистрация может противоречить философии открытого программного обеспечения.

Некоторые разработчики считают, что их код не требует регистрации , поскольку он не является коммерчески ценным или уникальным, чтобы привлекать внимание потенциальных нарушителей.

Регистрация кода может потребовать раскрытия деталей проекта, что может вызвать опасения о конфиденциальности и безопасности.

Однако у депонирования есть и достоинства:

Возможность доказать в случае споров принадлежность исходного кода определенному правообладателю .

Монетизация разработки . Например, разработчики могут лицензировать свой код другим компаниям или использовать его в рамках коммерческих проектов с большей уверенностью в защите своих прав.

Возможность регистрации в реестре отечественного ПО Минцифры, что дает доступ к участию в тендерах, государственным субсидиям и другим программам поддержки.

Если говорить о любых других объектах авторского права, то преимуществ еще больше.

Как не нарушить права на объекты авторского права при их использовании для нового продукта или проекта

1. Изучите ст. 1259 ГК, чтобы понимать, какие объекты защищены. Если необходимо использовать какой-либо объект, узнайте, кому принадлежат права на него, какие условия использования предусмотрел правообладатель.

2. Получите разрешение на использование у правообладателя, например, в виде лицензии.

3. Изучите объекты, которые имеют статус общественного достояния. Их можно использовать без разрешения.

4. Ищите материалы с лицензиями Creative Commons, которые позволяют использовать их при соблюдении определенных условий.

5. Создавайте собственные оригинальные произведения, храните документы и материалы, которые подтверждают процесс, и депонируйте важные объекты, чтобы в случае споров суметь защитить свое творчество.

6. Фиксируйте переход исключительных прав на объекты, если произведение по вашему заказу создает кто-то другой. Это важно.

7. Используйте чужой контент исключительно в рамках цитирования. Это допустимо без разрешения. Подробнее о цитировании в ст. 1274 ГК.

8. Храните все документы и переписку, связанные с получением разрешений на использование материалов.

Плагиат vs. вдохновение: где проходит грань

Ответ на этот вопрос иногда не знают даже юристы. Ориентируемся на то, что плагиат — это присвоение результатов творческой деятельности другого человека. Однако даже при внесении изменений в исходник плагиат все равно будет, более того, нарушителя могут привлечь к ответственности за внесение изменений в произведение без разрешения автора.

Рассмотрим свеженькие случаи.

Иск на 10 000 000 000 $: во всем виновата Моана

Аниматор Бак Вудолл посчитал, что компания Disney нарушила его авторские права на сценарий «Баки», который он написал 20 лет назад. На чем основана такая внушительная компенсация? На доходах от мультика «Моана 2» — это 2,5% от него.

И в данном случае нет полного плагиата. Автор выделил только несколько моментов, например, место действия, персонажа в горе и главную героиню, портал и т.д. В общем, автор считает, что детали точно взяты из его сценария. Ранее он уже подавал иск о плагиате «Моана», но ничего не вышло, прошел срок исковой давности. Теперь есть новый прецедент — автор действует быстрее.

Дисней, конечно, не сдается. Стоят на том, что ранее не видели в глаза сценария Вудолла. Конечно, им понадобились доказательства, которые он и предоставили —– это документы, которые сопровождали процесс разработки, в том числе сценарий, исследовательские материалы, но как решится спор, пока неизвестно. Тут стоит подчеркнуть, пункт 5, документы — это важно. И у нас в стране для суда они значимы.

Плагиат курса и 1 500 000 рублей компенсации

Это уже наша отечественная практика — дело № А03-2693/2024. В чем суть? Предпринимателя обязали выплатить внушительную компенсацию за плагиат курса, который создала эксперт из Татарстана. Нарушитель не скопировал и вставил, а переработал исходные материалы, тем не менее, все равно попал.

На чем основана сумма компенсации? На продажах. Предприниматель продал свои переработанные курсы по 17 500 рублей 177 людям. Еще прибавьте к 1 500 000 рублей более 100 000 рублей, затраченных на экспертизы, которые нарушителю придется заплатить. Вот и все! Хотел создать свое, а вышло — заплатил за чужое.

Как искусственный интеллект меняет правила игры

Использование ИИ в самых разных сферах, в том числе для разработки собственных проектов и продуктов, может привести к случайному заимствованию. Например, ChatGPT обучен десятках терабайтов текста.

Результат, который мы получаем при взаимодействии с системой, теоретически и есть плагиат, только от всех произведений по чуть-чуть. При грамотной обработке полученного результата может получится абсолютно оригинальная работа.

ИИ работает на основе уже созданной базы, поэтому вероятность плагиата остается — нельзя на 100% полагаться на «творчество» машины. Пока его попросту нет. Что совсем не использовать? Использовать, но быть осторожным, дополнять, генерировать на основе идей машины собственные и проверять при возможности!