Как добавить признак агента в ККТ

Если организация выступает агентом и реализует товары принципала, то можно настроить в ККТ отображение признака агента. Рассказываем, как это сделать.

Можно перерегистрировать кассу, но это зависит от формата фисскальных данных. В случае с ФФД 1.05 надо перерегистрировать кассу, так как чеки формируются с «признаком агента» (тег 1057).

С 01.03.2025 в силу вступили изменения в 54-ФЗ в порядке применения контрольно-кассовой техники. При перерегистрации ККТ пользователь вправе не передавать в ФНС сведения из отчета о перерегистрации, если он направил отчет в электронной форме через оператора фискальных данных.

В ФФД 1.2 реквизит «Признак агента» (тег 1057) отсутствует, поэтому посреднику следует использовать реквизит «Признак агента по предмету расчета» (тег 1222) (Приложение № 2 к приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).

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Поэтому если организация использует ФФД 1.2 и в карточке регистрации указано, что организация не является агентом, то так и должно быть. Однако требуется настроить кассу, чтобы в каждом предмете расчета указывался признак агента.

Добавить признак агента можно с помощью таких способов:

оформить изменения на ККТ в техническом/административном разделе (порядок отличается в зависимости от ККТ);

в ЛК оператора ФД;

в ЛК на сайте ФНС.

Нужно ли оформлять отдельный чек по таким товарам зависит от ФФД кассы. При ФФД 1.05 можно чек оформить сразу как чек агента (тег 1057) и все включенные в него товары будут считаться комиссионными.

А вот при ФФД 1.1 и 1.2 это не получится. Тут можно только потоварно оформлять агентский признак (тег 1222).