Итоги контрольной деятельности ФНС в 2024

ФНС на своем аналитическом портале разместила итоги своей деятельности за 2024 год. Обошлось без сюрпризов. Те тренды, которые мы наблюдаем на протяжении последних нескольких лет, подтверждаются и статистикой 2024 года: сокращение количества проверок, усиление аналитической работы налоговых органов и рост добровольных доначислений в рамках предпроверочных мероприятий.
Рассмотрим основные цифры.
Выездные проверки: редко, но метко
За десять лет количество выездных проверок 📉снизилось в десять раз. Основное снижение числа пришлось на 2015-2019 годы, и далее число проверок стало снижаться более медленными темпами. Так, в 2024 году проведено (завершено) менее пяти тысяч выездных проверок (на 10% меньше по сравнению с 2023 годом), по результатам которых доначислено 293 млрд рублей налогов (без учета штрафов и пени). Аналитические процедуры помогают выявлять зоны риска и использовать человеческие ресурсы ФНС более эффективно.
Более половины доначислений приходится на НДС (60%), 33% — на налог на прибыль.
💰При этом "средний чек" по проверке составил примерно 60 млн. рублей. Это очень усредненный результат, который в реальности зависит от вида и размера деятельности налогоплательщика и региона.
В среднем с 2020 года проверяют одного из тысячи (десять лет назад проверяли трех из тысячи). Если посмотреть исключительно на тех, кто применяет спец режимы, то с 2020 года проверяют одного из десяти тысяч (десть лет назад восемь из десяти тысяч).
В отношении физических лиц (не ИП) проведено 155 выездных проверок НДФЛ, из них в 127 выявлены нарушения на общую сумму чуть более 1 млрд рублей.
Итак, выездные проверки перестают быть основным источником дополнительных налоговых поступлений. Значит ли это, что проверяют меньше? Пожалуй нет, скорее более эффективно и не пост фактум путем назначения проверки, а практически сразу, как только цифры от налогоплательщиков попали в систему ФНС.
Что вместо проверок❓
ФНС привела данные по добровольному уточнению налоговых обязательств путем подачи уточненных деклараций. С 2020 года процент относительно стабильный. Сейчас добровольные уточнения составляют 5⃣6⃣🧮 (+1 п.п. к прошлому году) от общего объема поступлений в рамках контрольно-аналитической работы ФНС (показатель вырос в пять раз за десять лет). Проще говоря, каждый второй рубль доплачен не в результате формальной проверки, а в результате предпроверочных мероприятий.
Процедура такого неформального общения ФНС с налогоплательщиками (сроки, порядок и проч.) не регламентирована НК РФ. Представители бизнеса давно предлагают это сделать и закрепить "правила игры" в НК. Но ФНС не видит в этом необходимости, считая что процедура эффективна и комфортна для обеих сторон в ее текущем виде.
Искусственный интеллект на страже возмещения НДС
Если десять лет назад восемь из ста рублей НДС возмещались из бюджета путем использования незаконных схем, в 2016 году цифра упала до 2 рублей и с 2017 года не превышает рубля. Сейчас по оценкам это всего 58 копеек из ста рублей. ФНС мониторит чистоту администрируемой среды с помощью АИС «Налог-3» и «АСК НДС-2».
Фирмы однодневки теперь «как на ладони». Ожидается, что недавнее введение уголовной ответственности для организаторов площадок по торговле бумажным НДС далее сократит количество незаконных схем.
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