Итоги контрольной деятельности ФНС в 2024

За десять лет количество выездных проверок снизилось в десять раз. Основное снижение числа пришлось на 2015-2019 годы, и далее число проверок стало снижаться более медленными темпами.

ФНС на своем аналитическом портале разместила итоги своей деятельности за 2024 год. Обошлось без сюрпризов. Те тренды, которые мы наблюдаем на протяжении последних нескольких лет, подтверждаются и статистикой 2024 года: сокращение количества проверок, усиление аналитической работы налоговых органов и рост добровольных доначислений в рамках предпроверочных мероприятий.

Рассмотрим основные цифры.

Выездные проверки: редко, но метко

За десять лет количество выездных проверок 📉снизилось в десять раз. Основное снижение числа пришлось на 2015-2019 годы, и далее число проверок стало снижаться более медленными темпами. Так, в 2024 году проведено (завершено) менее пяти тысяч выездных проверок (на 10% меньше по сравнению с 2023 годом), по результатам которых доначислено 293 млрд рублей налогов (без учета штрафов и пени). Аналитические процедуры помогают выявлять зоны риска и использовать человеческие ресурсы ФНС более эффективно.

Более половины доначислений приходится на НДС (60%), 33% — на налог на прибыль.

💰При этом "средний чек" по проверке составил примерно 60 млн. рублей. Это очень усредненный результат, который в реальности зависит от вида и размера деятельности налогоплательщика и региона.

В среднем с 2020 года проверяют одного из тысячи (десять лет назад проверяли трех из тысячи). Если посмотреть исключительно на тех, кто применяет спец режимы, то с 2020 года проверяют одного из десяти тысяч (десть лет назад восемь из десяти тысяч).

В отношении физических лиц (не ИП) проведено 155 выездных проверок НДФЛ, из них в 127 выявлены нарушения на общую сумму чуть более 1 млрд рублей.

Итак, выездные проверки перестают быть основным источником дополнительных налоговых поступлений. Значит ли это, что проверяют меньше? Пожалуй нет, скорее более эффективно и не пост фактум путем назначения проверки, а практически сразу, как только цифры от налогоплательщиков попали в систему ФНС.

Что вместо проверок❓

ФНС привела данные по добровольному уточнению налоговых обязательств путем подачи уточненных деклараций. С 2020 года процент относительно стабильный. Сейчас добровольные уточнения составляют 5⃣6⃣🧮 (+1 п.п. к прошлому году) от общего объема поступлений в рамках контрольно-аналитической работы ФНС (показатель вырос в пять раз за десять лет). Проще говоря, каждый второй рубль доплачен не в результате формальной проверки, а в результате предпроверочных мероприятий.

Процедура такого неформального общения ФНС с налогоплательщиками (сроки, порядок и проч.) не регламентирована НК РФ. Представители бизнеса давно предлагают это сделать и закрепить "правила игры" в НК. Но ФНС не видит в этом необходимости, считая что процедура эффективна и комфортна для обеих сторон в ее текущем виде.

Искусственный интеллект на страже возмещения НДС

Если десять лет назад восемь из ста рублей НДС возмещались из бюджета путем использования незаконных схем, в 2016 году цифра упала до 2 рублей и с 2017 года не превышает рубля. Сейчас по оценкам это всего 58 копеек из ста рублей. ФНС мониторит чистоту администрируемой среды с помощью АИС «Налог-3» и «АСК НДС-2».

Фирмы однодневки теперь «как на ладони». Ожидается, что недавнее введение уголовной ответственности для организаторов площадок по торговле бумажным НДС далее сократит количество незаконных схем.